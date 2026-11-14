Útlezárásokat okoztak a heves esőzések Bosznia-Hercegovinában, ahol több folyó vízszintje jelentősen megemelkedett, a hatóságok pedig villámárvizek veszélyére figyelmeztettek.

A kladanji hegyimentő szolgálat péntek este bejelentette, hogy a heves esőzések miatt lezárták a Kladanj és a Konjuh-hegységben található Muska Voda közötti utat. A térségben a Drinjaca folyó vízszintje 24 óra alatt 33 centiméterrel, 70 centiméterre emelkedett.

Az ország más részein ennél is nagyobb vízszintemelkedést mértek. A Neretva folyó vízszintje a hercegovinai Bacevicnél egyetlen nap alatt 132 centiméterrel, 427 centiméterre nőtt, míg a Bosna folyó Szarajevó közelében 63 centiméterrel emelkedett, elérve a 158 centimétert.

A Száva vízgyűjtő területéért felelős vízügyi ügynökség november 13. és 15. között rendkívüli hidrológiai helyzetre figyelmeztetett az Una és a Bosna felső vízgyűjtőjén. A szakemberek szerint a jelentős csapadék miatt kisebb vízfolyások léphetnek ki medrükből, és villámárvizek is kialakulhatnak.