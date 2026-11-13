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Iráni gyártású Sahed-136 drónok, amelyeket az oroszok Gerany-2 néven állítottak hadrendbe.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

A sokáig titkolt amerikai eszközről beszélt Volodimir Zelenszkij

Infostart / MTI

A teljes frontvonal mentén és Ukrajna ideiglenesen megszállt területein változatlanul csak korlátozott sebesség mellett működik a Starshield szolgáltatása – közölte Volodimir Zelenszkij elnök pénteken a Facebookon, miután a régiók helyzetéről tartott online értekezletet.

Az egyeztetésen a védelmi miniszter és a fegyveres erők főparancsnoka tájékoztatást adott az államfőnek az amerikai féllel folytatott egyeztetésekről a Starshield korlátozásának ügyében. „Sajnos a teljes frontvonal mentén és Ukrajna ideiglenesen megszállt területein továbbra is érvényben van az a korlátozás, amely erőink számára óránként 161 kilométerben maximálja a sebességet. Ez a többi között lehetetlenné teszi a sugárhajtású Sahed drónok elleni elfogó drónok bevetését. Egyelőre nem kaptunk egyértelmű magyarázatot” – közölte Zelenszkij.

Az elnök hozzátette: utasította a külügyi tárcát és a védelmi minisztert, hogy intenzívebben egyeztessenek az amerikai külügyminisztériummal, a Pentagonnal és a SpaceX-szel a helyzet tisztázása és rendezése érdekében. Emellett utasításokat kapott a légierő parancsnoka, a miniszterelnök és az agrárpolitikai miniszter is a kijelölt agráripari létesítmények védelméhez szükséges légvédelmi eszközök biztosítására, valamint a mobil drónelfogó egységek működésének korszerűsítésére.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál arról számolt be pénteken, hogy az amerikai képviselőház Ukrajnát támogató kétpárti képviselőcsoportjának 105 tagja felszólította a Donald Trump elnök vezette amerikai kormányzatot és Elon Musk SpaceX vállalatát, hogy haladéktalanul állítsák vissza az ukrán hadsereg teljes hozzáférését a Starshield rendszerhez.

A képviselők felhívásukban – amelyet az X-en tettek közzé – arra is felszólították a kormányt és a SpaceX-et, hogy adjanak teljes körű tájékoztatást arról, hogyan és miért korlátozták a Starshield rendszer működését Ukrajnában.

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