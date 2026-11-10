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Százdolláros amerikai bankjegyek egy halomban.
Nyitókép: Unsplash

Kalifornia elutasította a szupergazdagok különadóját – a Google alapítója egy vagyont elkampányolt az ügyben

Infostart / MTI

Csak Sergey Brin, a Google egyik alapítója személyesen százmillió dollárt adott a kezdeményezést ellenző politikai akcióbizottságnak.

A kaliforniai választók elutasították azt a népszavazási kezdeményezést, amely egyszeri vagyonadót vetett volna ki az állam egymilliárd dollárnál nagyobb nettó vagyonnal rendelkező lakosaira.

A Proposition 40 néven ismert indítvány ötszázalékos egyszeri adót írt volna elő a milliárdosok vagyonára. A támogatók becslése szerint az intézkedés akár 100 milliárd dollár bevételt eredményezhetett volna, amelyet elsősorban az egészségügy finanszírozására fordítottak volna a szövetségi támogatások várható csökkenésének ellensúlyozására.

A szavazatok 83 százalékos feldolgozottsága alapján az Associated Press hétfőn megállapította, hogy az ellenzők szerezték meg a győzelemhez szükséges előnyt.

A kezdeményezés a leadott voksok 47,2 százalékát kapta meg, a szavazók 52,8 százaléka pedig elutasította azt.

A kezdeményezés támogatói mintegy 100 milliárd dolláros bevétellel számoltak, a Stanford Egyetem kutatói ugyanakkor csak 30 milliárd dollár körüli összegre becsülték a várható adóbevételt. A támogatók szerint az adóra azért lett volna szükség, mert Kaliforniában mintegy 250 milliárdos él, együttesen hozzávetőleg 2300 milliárd dolláros vagyonnal.

A kezdeményezés ellenzői, köztük Gavin Newsom kaliforniai demokrata kormányzó, azzal érveltek, hogy a különadó elriasztaná a befektetőket és a vállalkozókat, a milliárdosok más államokba költözésével pedig hosszabb távon jelentős adóbevételektől esne el Kalifornia.

A kampányban a milliárdosok jelentős összegeket fordítottak a különadó elleni kampányra.

A Google társalapítója, Sergey Brin több mint 100 millió dollárt adományozott a kezdeményezés ellen fellépő politikai akcióbizottságnak. A Building a Better California nevű szervezet több mint 333 millió dollárt gyűjtött össze, amelynek közel egyharmada Brintől származott.

A javaslat támogatói közölték, hogy 2028-ban ismét megpróbálhatják a vagyonadó bevezetését, ha az egészségügyi ellátás finanszírozásának védelme nem valósul meg.

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