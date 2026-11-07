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KRAKOW, POLAND - NOVEMBER 07: Police officers take safety measures after a mass shooting in Krakow, Poland on November 07, 2026. At least six people have been killed and more than a dozen injured after a shooting in Krakow, Poland. (Photo by Marek Bednarz/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Marek Bednarz/Anadolu via Getty Images

Három holttestet találtak a krakkói lövöldöző otthonában

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Két nő és egy férfi holttestét találták meg a krakkói lövöldözés elkövetőjének otthonában – közölte szombat esti sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő.

(Cikkünk frissül.)

A miniszterelnök elmondta: házkutatást tartottak a merénylő otthonában, a dél-lengyelországi Ostrowiec Swietokrzyski városában. Sok jel arra utal, hogy a házban talált halottak az elkövető közvetlen családtagjai lehetnek, de az áldozatok személyazonosságát és a haláluk körülményeit még vizsgálják. Donald Tusk ezt a tragédia újabb felvonásának nevezte – írja a AP.

A krakkói támadásban négy nő és két férfi vesztette életét. A hatóságok egy sajtótájékoztatón közölték, hogy az áldozatok közül legalább három nő lengyel állampolgár volt, egyikük pedig brit állampolgár. A rendőrség még két áldozat személyazonosságát próbálta megállapítani.

A hatóságok tájékoztatása szerint összesen 13 embert szállítottak kórházba súlyos állapotban, ez a szám azonban a támadót is magában foglalhatja, akit a lövöldözés után meg kellett műteni. Marcin Kierwiński lengyel belügyminiszter közlése szerint a sebesültek között két rendőr is volt, egyikük súlyos sérüléseket szenvedett. Marek Boroń rendőrfőkapitány elmondta, hogy a támadásban öt külföldi is megsérült.

Több helyszínen is megsebesültek emberek

A támadó katonai jellegű ruházatot és golyóálló mellényt viselt, és egy katonai típusú hosszú lőfegyvert használt – közölte Katarzyna Cisło, a krakkói rendőrség szóvivője. Az autójában számos más fegyvert és lőszert is találtak. A férfi még azután is tovább lőtt a rendőrökre, hogy őt magát már meglőtték – tette hozzá.

Cisło szerint az elkövető

„őrült ámokfutást” rendezett a Főtéren, ezért több különböző helyszínen is megsebesültek emberek.

A szóvivő hozzátette: a támadó egyedül cselekedett, a lakosság pedig nincs veszélyben.

Łukasz Gibała, Krakkó polgármestere bejelentette, hogy a városban szerdáig hivatalos gyászt tartanak. Hangsúlyozta, hogy a tragédia ellenére Krakkó továbbra is nyitva áll a látogatók előtt.

„A tér ismét a miénk lesz” – fogalmazott a polgármester az X-en közzétett videóban.

Rafał Trzaskowski, Varsó polgármestere a krakkói támadás után fokozott biztonsági intézkedéseket jelentett be. A lengyel főváros óvárosának főbb utcáin többek között útakadályokat helyeznek ki.

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Három holttestet találtak a krakkói lövöldöző otthonában
„Őrült ámokfutás”

Három holttestet találtak a krakkói lövöldöző otthonában
Két nő és egy férfi holttestét találták meg a krakkói lövöldözés elkövetőjének otthonában – közölte szombat esti sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő.
 

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