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Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára beszél a Magyarország meg tudja csinálni! elnevezésű nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárás budapesti, XVI. kerületi állomásán a Szentmihályi Kulturális Központban 2024. december 11-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Hidvéghi Balázs: 1956 az elsők között vert szöget a kommunizmus koporsójába

Infostart / MTI

„Mi, magyarok méltán vagyunk büszkék a legnagyobb és legdrámaibb antikommunista felkelésre", mely az elsők között vert szöget a kommunizmus koporsójába – jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője Brüsszelben kedden.

Az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport magyar delegációja által szervezett megemlékezésen Hidvéghi Balázs kijelentette: 1956 története az igazság megtalálásának és kimondásának története volt. Azok ugyanis, akik a budapesti Bem téren összegyűltek, az igazságot keresték. Az, amit megtaláltak, a közös igazság volt. Ebből született meg az a bátorság és az a hősiesség, amely szembeszállt a világ legnagyobb hadseregével és néhány napra kiszorította azt a fővárosból - mondta.

„Nem élünk könnyű időket, és ha előre tekintünk, a legtöbb irányban gyülekező viharfelhőket látunk" – fogalmazott Hidvéghi Balázs, majd hozzátette: a globális és a lokális, a nemzeti és a nemzetközi küzdelmében a szabadság ügye forog kockán. Az az érdekkör, mely "istentelen és embertelen ideológiájának túszává tette Európát", azt hiszi, mindent megtehet hatalma érdekében, a polgári szabadság és a jogállam törvényeivel szemben, de még az évezredes európai életforma, sőt az élet ősi törvényei ellenében is – hangoztatta.

A korszellem az identitások felszámolására tör. Egyszerre törekszik multikulturalizmusra és erkölcsi relativizmusra, a nemzeti társadalmakat visszafordíthatatlanul átalakító migrációra, melynek kötelező velejárója az önfeladás – jelentette ki. Ez az "Európát veszélyeztető hatalmi központ „támadja a hagyományos értékeket, tagadja az európai civilizáció értékeit, akarja elvenni a szülők jogát, hogy a gyermekeik szexuális neveléséről, dönthessenek, és erőszakosan és agresszíven lép fel mindenkivel szemben, aki ellenáll" - fogalmazott.

Szavai szerint mindaz, ami jelenleg Magyarországon vagy Lengyelországban történik, a szocializmusra emlékezteti azokat, akik éltek a diktatúrában. Szem előtt válik a jog ismét a politika szolgálóleányává – mondta.

Hidvéghi kijelentette: 1956 elsősorban és mindenekfelett a reményt jelenti, amit az igazság, a magyar szabadság igazsága jelent és a nemzeti összetartozás hordoz.

„Van remény, mert Európa ébredezik. Patrióta reneszánsz söpör végig a kontinensen és alapjaiban rendíti meg a nemzetközi hálózat kormányzati pozícióit. A józan ész és a normalitás újra teret nyer a közbeszédben, és bátor politikusok bátor politikával képviselik az európai emberek érdekeit" – fogalmazott a politikus, majd hozzátette: ha az Európai Parlamentben még nincsenek is többségben, a szavuk egyre messzebbre hallatszik.

A képviselő kijelentette: az európai nemzetek és a törvénytisztelő, „normálisan gondolkodó" európaiak a patrióta erőkben bízhatnak. Azokban, akik számára a nemzeti érdekek védelme és a törvénytisztelő emberek képviselete mindig fontosabb lesz, mint elvont, sokszor emberellenes, erkölcstelen ideológiák kiszolgálása.

Az út, ami 1956-ban kezdődött, nem ért véget. Nem ért véget november 4-én a szovjet támadással, és nem ért véget a hősök kivégzésével. Nem ért véget a kádári konszolidációval és a rendszerváltoztatás vértelen forradalmával sem – hívta fel a figyelmet.

„Küldetésünk van a magyar szabadsággal és ez a küldetés összekapcsolódik Európa nemzeteinek szabadságával" – zárta beszédét Hidvéghi Balázs.

Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért EP-frakció társ-frakcióvezetője köszöntőjében hangsúlyozta: hetven éve a szovjet tankok leverték a magyar forradalmat, de a magyarok szabadságvágyát nem tudták megtörni. 1956 a zsarnoksággal szembeni ellenállás egyetemes jelképévé vált – hangoztatta.

Kijelentette: most a kommunista önkény éveit idéző idők járnak Magyarországon. A jelenlegi politikai hatalom, „akárcsak egy diktatúra", elhallgattat, megbélyegez, megfélemlít. Elveszi az embertől a jogot, hogy szabadon gondolkodjon, beszéljen és kiálljon a meggyőződéséért. Kirakatperek zajlanak, noha 1956 hősei éppen azért küzdöttek, hogy Magyarországon soha többé ne lehessen valakit politikai meggyőződése vagy közéleti szerepvállalása miatt megfosztani szabadságától.

Gál Kinga elfogadhatatlannak nevezte, hogy 2026 Európájában az igazságszolgáltatás újra a politikai leszámolás eszközévé váljon.

„Kiállunk a jelenleg Magyarországon raboskodó politikai foglyokért. Hisszük, hogy 1956 hőseinek példája bizonyosság arra, hogy az igazság végül mindig győzedelmeskedik" - tette hozzá Gál Kinga.

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Kezdőlap    Külföld    Hidvéghi Balázs: 1956 az elsők között vert szöget a kommunizmus koporsójába

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