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Donald Trump amerikai elnököt vesztes ellenfélként ábrázoló festményt fényképez egy iráni nõ egy teheráni utcai kiállításon 2026. november 2-án, az Irán elleni amerikai katonai agresszió idején.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Halálosan megfenyegették Donald Trumpot

Infostart / MTI

Donald Trumpot halálosan megfenyegető óriásplakátot helyeztek ki kedden Teherán egyik forgalmas terén egy épületre, új szintre emelve ezzel a Washington-ellenes retorikát az amerikai félidős választások napján.

„Végezni fogunk Trumppal” – olvasható a felirat angolul a plakáton, amelyen az amerikai elnök rács mögött látható lehajtott fejjel.

Kisebb tömeg gyűlt össze a téren délelőtt, az emberek vörös zászlókat lengettek, és bosszút követeltek az ország előző vallási és politikai vezetője, a február végén amerikai-izraeli csapásban megölt Ali Hamenei ajatollah haláláért.

A közel-keleti konfliktus kirobbanása óta szerte Teheránban számos plakát jelent meg, amelyen Trumpot gúnyolták vagy éppen bosszút fogadtak ellene. Az iráni főváros északi részén szabadtéri festménykiállítás is nyílt a témában. Az egyik képen a földön fekvő amerikai elnök véres fejére taposnak, egy másikon Trump arcát egy bomba takarja el, René Magritte belga szürrealista festő Az Ember Fia című alkotását idézve, amelyen egy zöld alma takarja ki egy kalapos férfi arcát.

A kiállítás közelében egy börtöncella másolata is látható, amelyben egy színész személyesíti meg a képzeletben bebörtönzött amerikai elnököt. A cella mellett elhelyezett képernyőn az Irán elleni amerikai csapások által okozott károkról készült felvételek láthatók.

Teherán azzal vádolja Trumpot, hogy a háborúban szándékosan civil célpontokat támad, és nőket és gyerekeket gyilkol.

Iránban az 1979-es iszlám forradalom óta rendszeresen helyeznek el óriásplakátokat és falfestményeket a köztereken azzal a céllal, hogy méltassák az ország szövetségeseit, ünnepeljék a hadsereg nevezetes alakjait, illetve üzenjenek az ellenségnek, elsősorban az Egyesült Államoknak és Izraelnek.

Nyitókép: Donald Trump amerikai elnököt vesztes ellenfélként ábrázoló festményt fényképez egy iráni nõ egy teheráni utcai kiállításon 2026. november 2-án, az Irán elleni amerikai katonai agresszió idején.

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Kezdőlap    Külföld    Halálosan megfenyegették Donald Trumpot

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