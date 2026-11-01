Tovább éleződik a lengyel válság, újabb tüntetések jönnek

Bosak a Polsat News politikai vitaműsorában úgy nyilatkozott: azok a rendőrök, akik péntek óta akadályozzák az alkotmánybíróság eddigi tagjainak belépését az intézmény székházába, „törvénytelen parancsokat”" hajtanak végre, és megsértik az alaptörvényt.

Az ellenzéki politikus felszólította az állampolgárokat, hogy tüntessenek továbbra is békésen az alkotmánybíróság varsói székhelyénél. „Ne engedjük meg az intézmény erőszakos, a rendőrség közreműködésével végrehajtott, jogtalan átvételét” – fogalmazott Bosak.

a lengyel alkotmánybíróság elnökét, Bogdan Swieczkowskit és helyettesét, Bartlomiej Sochanskit pénteken felfüggesztették tisztségéből, a testület irányítását pedig ideiglenesen Anna Korwin-Piotrowska vette át, akit a lengyel parlament márciusban alkotmánybírónak választott, Karol Nawrocki államfő azonban nem iktatott be. A korábbi vezetés vitatja a felfüggesztés jogszerűségét, és Korwin-Piotrowskát sem ismeri el alkotmánybírónak.

Nawrocki szombaton az alkotmányos rend megsértésének és az alkotmánybíróság erőszakos átvételének nevezte a történteket. Az államfő megszakította szenegáli útját, visszatért Varsóba, és rendkívüli egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képviselőit. Felszólította a kormányt, hogy vonja ki az alkotmánybíróság területére vezényelt rendőröket.

Donald Tusk lengyel kormányfő a szombat este sugárzott rendkívüli beszédében kizárta a kialakult alkotmánybírósági válság kompromisszumos megoldását, és a jogállam aláásásával vádolta meg Karol Nawrocki államfőt és az ellenzéket.