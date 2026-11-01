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rendőrök az alkotmánybíróság épületének bejárata előtt Varsóban 2026. október 31-én. Előző nap Anna Korwin-Piotrowska alkotmánybíró felfüggesztette Bogdan Swiczkowski, valamint helyettese, Bartoomiej Sochanski mandátumát, amit a bírói kar egy része és az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt jogellenesnek nevezett.
Nyitókép: MTI/Leszek Szymanski

Tovább éleződik a lengyel válság, újabb tüntetések jönnek

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A békés tüntetések folytatására és a lengyel alkotmánybíróság erőszakos rendőrségi átvételének megakadályozására szólított fel vasárnap a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban Krzysztof Bosak, a lengyel parlamenti alsóház (szejm) alelnöke, az ellenzéki Konföderáció egyik vezetője.

Bosak a Polsat News politikai vitaműsorában úgy nyilatkozott: azok a rendőrök, akik péntek óta akadályozzák az alkotmánybíróság eddigi tagjainak belépését az intézmény székházába, „törvénytelen parancsokat”" hajtanak végre, és megsértik az alaptörvényt.

Az ellenzéki politikus felszólította az állampolgárokat, hogy tüntessenek továbbra is békésen az alkotmánybíróság varsói székhelyénél. „Ne engedjük meg az intézmény erőszakos, a rendőrség közreműködésével végrehajtott, jogtalan átvételét” – fogalmazott Bosak.

a lengyel alkotmánybíróság elnökét, Bogdan Swieczkowskit és helyettesét, Bartlomiej Sochanskit pénteken felfüggesztették tisztségéből, a testület irányítását pedig ideiglenesen Anna Korwin-Piotrowska vette át, akit a lengyel parlament márciusban alkotmánybírónak választott, Karol Nawrocki államfő azonban nem iktatott be. A korábbi vezetés vitatja a felfüggesztés jogszerűségét, és Korwin-Piotrowskát sem ismeri el alkotmánybírónak.

Nawrocki szombaton az alkotmányos rend megsértésének és az alkotmánybíróság erőszakos átvételének nevezte a történteket. Az államfő megszakította szenegáli útját, visszatért Varsóba, és rendkívüli egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képviselőit. Felszólította a kormányt, hogy vonja ki az alkotmánybíróság területére vezényelt rendőröket.

Donald Tusk lengyel kormányfő a szombat este sugárzott rendkívüli beszédében kizárta a kialakult alkotmánybírósági válság kompromisszumos megoldását, és a jogállam aláásásával vádolta meg Karol Nawrocki államfőt és az ellenzéket.

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Kezdőlap    Külföld    Tovább éleződik a lengyel válság, újabb tüntetések jönnek

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