Tényleg gyilkos volt ez a Halloween, legkevesebb kilenc embert megöltek

Dallasban a rendőrség közölte: négy ember meghalt és tizenöt másik megsebesült a város Deep Ellum negyedének szórakozóhelyein kitört lövöldözésekben.

Több más városból, így az arkansas-i Fayetteville-ből, az alabamai Birminghamből, a delaware-i Newarkból és az illinois-i Blomingtomból szintén lövöldözésekről érkeztek jelentések az éjszakai szórakozóhelyekből a hét végén.

Daniel Comeaux dallasi rendőrfőnök közölte: folyik a nyomozás annak megállapítására, hogy a körülbelül egy és negyedórás időközzel egymás követő lövöldözések között van-e összefüggés. A rendőrség tudatta, hogy a lövöldözések előtt megerősítették a rendőri jelenlétet. Egyetlen rendőr sem sebesült meg.

Az alabamai Birmighamben egy ember meghalt és nyolc másik megsebesült egy tömeges lövöldözésben szombat este egy futballmeccs után.

A delaware-i Newarkban hat embert lőttek meg szombat éjjel a Delaware-i Egyetem campusa közelében – közölte Greg d’Elia hadnagy a newarki rendőrségtől. Mindannyiukat kórházba szállították – közölte vasárnap hajnalban a rendőrség.

Az illinois-i Bloomingtonban vasárnap hajnalban kitört lövöldözésben egy 19 éves nő meghalt, egy másik nő állapota válságos. Hat másik ember sebesülése nem életveszélyes. A lövöldözés az illinois-i Wesley Egyetem campusa közelében történt, Chicagótól 217 kilométerre délnyugatra.

Arkansas-ban két lövöldözés is történt. Little Rock városban egy férfi meghalt, többen megsebesültek – közölte a rendőrség a Facebookon. Fayetteville-ben hat embert szállítottak kórházba lőtt sebekkel a vasárnap hajnali lövöldözés után.

A Spirit Halloween üzletlánc kaliforniai és michigani üzletében pénteken két ember halt meg. Fairfieldben egy 31 éves várandós nő halt meg, hatan megsebesültek. A michigani Madison Heights-ben egy 21 éves férfit lőttek agyon – közölte a rendőrség.