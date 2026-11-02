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Tüntetõk sátrai a római Colosseumnál 2026. november elsején. A Colosseum elõtti térre költöztették sátraikat a fiatalok, akik harmadik napja tiltakoznak a lakhatási és megélhetési nehézségek miatt az olasz fõvárosban.
Nyitókép: Valentina Stefanelli, MTI/MTVA

Hatalmas sátortábor épült a Colosseumnál

Infostart / MTI

A Colosseum előtti térre költöztették néhány órára sátraikat a fiatalok vasárnap, akik napok óta tiltakoznak a lakhatási és megélhetési nehézségek miatt az olasz fővárosban – aztán estére lebontották őket. Két portugál nagyvárosban a rohamrendőrök épp vasárnap számolták fel a hasonló táborokat.

Tucatnyi színes sátrat állítottak fel az ókori amfiteátrum bejárata és kijárata közötti szakaszon. A sátrakat az október 30-i országos sztrájkkal egybekötött római tüntetések alkalmával verték fel a Forum Romanum régészeti parkkal szomszédos sugárúton, ahonnan vasárnap délelőtt a Colosseumhoz költöztették át.

Egy rögtönzött színpadon az USB szakszervezet, baloldali diákszervezetek, a Global Sumud Flottila, vagyis a Gázai övezet palesztin lakosságát segíteni akaró flottilla képviselője szólalt fel, a Giorgia Meloni vezette kormány leváltását sürgetve.

Az amfiteátrumnál álló Constantinus-diadalív kerítésére felfüggesztett transzparens rablónak nevezte a kormányt, a kenyér, a tészta, a benzinárak emelkedése miatt.

Az akció néhány órán át tartott: a sátrakat kora délutánra a fiatalok eltávolították a Colosseumtól.

Az USB szakszervezet bejelentette, hogy december 12-re újabb országos sztrájkot hirdet meg a „megélhetési nehézségek, a háborús gazdaságpolitika és a Meloni-kormány” ellen.

November 20-ra a legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL hirdetett meg országos sztrájkot.

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