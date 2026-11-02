Az ukránok és az oroszok is azt mondják, meghekkelték a vészjelző rendszerüket

Ukrajna és Oroszország is jelezte, hogy hekkertámadás érte a vészjelző alkalmazásaikat, és azok hamis, nukleáris veszélyre figyelmeztető riasztásokat küldtek a felhasználóknak – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

Az ukrán hatóságok arra kérik a embereket, hogy az Air Alert alkalmazás helyett más információforrásokat használjanak, az Ukrán Stratégiai Kommunikációs Központ (SPRAVDI) pedig a közösségi oldalán megosztott egy fotót arról, milyen hamis üzeneteket kapott a lakosság.

Eközben az orosz védelmi minisztérium is közölte, hogy eltérő módon tájékoztatják a lakosságot a támadásokról, az alkalmazás „csak egy kiegészítő szolgáltatás”, és hozzátették, a szakemberek dolgoznak azon, hogy az app ismét a megfelelő módon működjön.

Unfortunately, Russians have hacked the "Air Alert" app. This is evidenced by the appearance of several unusual alerts. Additionally, there is a message in Russian about "Oreshnik." If you see strange messages in the app, disregard. https://t.co/fU7KHmKxs1 — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) November 1, 2026

Ukrajna Oroszországot okolja a történtek miatt, ezzel szemben az oroszok nem nevezték meg, szerintük ki állhat a nagyszabású kibertámadás mögött.

Herbert Linnel, a Stanford Egyetem kiberpolitikával és -biztonsággal foglalkozó vezető kutatója a BBC-nek nyilatkozva aggasztónak nevezte az ukrán vészjelzőrendszer feltörését, és szerinte a jövőben is várhatók hasonló akciók.