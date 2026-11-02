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Egy vészjelző sziréna és hangszórók egy adótornyon.
Nyitókép: Unsplash

Az ukránok és az oroszok is azt mondják, meghekkelték a vészjelző rendszerüket

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Az állítólagos hekkertámadás miatt az emberek folyton téves riasztásokat kapnak. Egy kiberbiztonsági szekértő szerint kifejezetten aggasztó a helyzet.

Ukrajna és Oroszország is jelezte, hogy hekkertámadás érte a vészjelző alkalmazásaikat, és azok hamis, nukleáris veszélyre figyelmeztető riasztásokat küldtek a felhasználóknak – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

Az ukrán hatóságok arra kérik a embereket, hogy az Air Alert alkalmazás helyett más információforrásokat használjanak, az Ukrán Stratégiai Kommunikációs Központ (SPRAVDI) pedig a közösségi oldalán megosztott egy fotót arról, milyen hamis üzeneteket kapott a lakosság.

Eközben az orosz védelmi minisztérium is közölte, hogy eltérő módon tájékoztatják a lakosságot a támadásokról, az alkalmazás „csak egy kiegészítő szolgáltatás”, és hozzátették, a szakemberek dolgoznak azon, hogy az app ismét a megfelelő módon működjön.

Ukrajna Oroszországot okolja a történtek miatt, ezzel szemben az oroszok nem nevezték meg, szerintük ki állhat a nagyszabású kibertámadás mögött.

Herbert Linnel, a Stanford Egyetem kiberpolitikával és -biztonsággal foglalkozó vezető kutatója a BBC-nek nyilatkozva aggasztónak nevezte az ukrán vészjelzőrendszer feltörését, és szerinte a jövőben is várhatók hasonló akciók.

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Kezdőlap    Külföld    Az ukránok és az oroszok is azt mondják, meghekkelték a vészjelző rendszerüket

oroszország

ukrajna

hackertámadás

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