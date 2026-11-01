ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.94
usd:
327.93
bux:
145257.34
2026. november 1. vasárnap Marianna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Digitally Edited Photos
Nyitókép: Getty Images / Wong Yu Liang

Szakértő: Kanada és az EU szorosan együtt tud működni, a társult tagság ügye most egy diplomáciai baki volt

Infostart / InfoRádió

Az Európai Unió tagállamai elvetették Kanada társult uniós tagságának tervét, csak a szorosabb együttműködés általánosabb célkitűzéseit hagyták benne a Kanada–EU csúcs zárónyilatkozat-tervezetében. Az InfoRádióban Máthé Réka Zsuzsanna szakértő részletesen elmondta, mennyire jól kiegészíti egymást a két fél gazdasága.

Az Európai Unió és Kanada kapcsolatának elmélyítésében nagy szerepe van a világpolitikának, pontosabban Donald Trump elnök vámpolitikáinak – mondta el Máthé Réka Zsuzsanna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont, Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa az InfoRádióban, hozzátéve: Európa és Kanada is úgy érzi, hogy szorosabb szövetségekre van szüksége, hiszen fontos piaca, az Amerikai Egyesült Államok Trump elnök intézkedései miatt kiesett, vagy bizonyos részei kiestek, másrészt

egyre instabilabbnak érzik a nemzetközi piacokat nemcsak Amerika viselkedése miatt, hanem a feltörekvő Kína miatt is.

Kanada társult uniós tagságáról kijelentette: alapvetően nem a földrajzi távolság itt a nagy probléma, hanem az, hogy Ursula von der Leyen nem konzultált az európai tagállamok vezetőivel, mielőtt kijelentette, hogy társult tag lenne Kanada.

„Kanadával sem igazán beszélte ezt meg. Sem a vezetőivel, sem a szélesebb társadalom tagjaival, úgyhogy ez egy diplomáciai baki volt”

– hangsúlyozta. Hozzátette: elméleti síkon ez működhetne, ha Kanada átvenné az Európai Unió szabályait, és ezeknek teljesen meg tudna felelni. Az Egyesült Királyság is volt társult tag, és földrajzilag nem a kontinenshez tartozik, bár egyértelműen közelebb van.

„A kérdés az, hogy hogy akarják-e az európai tagállamok azt, hogy egy akkora tagállam, mint Kanada, olyan szoros szövetségese legyen az uniónak, mint amilyenre Ursula von der Leyen tervezte, illetve, hogy a kanadaiak akarják-e azt, hogy ne Washington, hanem Brüsszel mondja meg, hogy ők most az 51. tagállam vagy a 28. tagállam” – fogalmazott.

Máthé Réka Zsuzsanna kiemelte: a társult tagsággal mindkét fél nyerhet és veszíthet is. Olyan piacaik vannak, amelyek egymást jól ki tudják egészíteni. Kanada gazdag a kritikus nyersanyagokban, energiahordozókban, ezekre égető szüksége van az Európai Uniónak. Az EU pedig gazdag a munkaerőpiacban, amire szüksége van Kanadának.

„Európa és Kanada között jó együttműködés alakulhat ki a félvezetők, vakcinák, műholdas kommunikáció, tengeralatti adatkábelek, a mesterséges intelligencia kérdésében is, de akár az antarktiszi szuverenitás is olyan kérdés, amelyben együtt lehet működni”

– mondta. Kiemelte: Kanada már nagyjából tíz éve nagyon szoros kereskedelmi kapcsolatokat épített ki az Európai Unióval, illetve most már a védelmi iparban is nagyon fontos szerepet játszik Kanada. Ezt az együttműködést lehet tovább erősíteni, mindkét partner számára. Ahol a hátrányok felmerülhetnek, az az európai piac, illetve a kanadai piac védelmére irányított saját törekvések.

„Vagyis, hogy minél több olyan terméket állítsunk elő és vásároljunk, amelyeket Európában készítenek, és egy hasonló van Kanadában is. Tehát, ha nagyon szoros az együttműködés, akkor ezek a nagy központi iparpolitikai irányok, tulajdonképpen egymással szembe fognak menni” – fogalmazott.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: Kanada és az EU szorosan együtt tud működni, a társult tagság ügye most egy diplomáciai baki volt

európai unió

csúcstalálkozó

kanada

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Kanada és az EU szorosan együtt tud működni, a társult tagság ügye most egy diplomáciai baki volt

Szakértő: Kanada és az EU szorosan együtt tud működni, a társult tagság ügye most egy diplomáciai baki volt

Az Európai Unió tagállamai elvetették Kanada társult uniós tagságának tervét, csak a szorosabb együttműködés általánosabb célkitűzéseit hagyták benne a Kanada–EU csúcs zárónyilatkozat-tervezetében. Az InfoRádióban Máthé Réka Zsuzsanna szakértő részletesen elmondta, mennyire jól kiegészíti egymást a két fél gazdasága.
 

Itt a hatalmas fordulat a briteknél az EU-val kapcsolatban

Révész Renáta Liliána az Arénában: a halál és a gyász is tabu, ezért nem tudunk róla beszélni

Révész Renáta Liliána az Arénában: a halál és a gyász is tabu, ezért nem tudunk róla beszélni

A gyász feldolgozásának módjáról beszélt a halottak napja közeledtével Révész Renáta Liliána pszichológus, gyásztanácsadó az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Erdő Péter: emlékezzünk saját „kedves halottainkra”, és azokra is, akikre már senki sem emlékezik

November 1-jén az összes szentet ünnepeljük

Dédapja feldúlt sírjáról is posztolt Magyar Péter, aki elhunyt szeretteire emlékezett

VIDEÓ
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.02. hétfő, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervei

Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervei

Mindenszentek vasárnapján is a 2027-es költségvetés körüli bejelentésekre figyelünk: a kormány tagjai sorra ismertetik, mely területekre mennyi pénzt szánnak, és milyen változásokat várnak az intézkedésektől. Közben a hétfői parlamenti munkára is készülnek Magyar Péter miniszterelnök kabinettjének tagjai: holnap délelőtt több bizottság ülésezik, 13 órakor pedig plenáris ülés kezdődik. A költségvetés általános vitájára még várni kell, az legkorábban a benyújtást követő tizennegyedik napon indulhat. Jövő héten pedig jön a lusztráció: november 4-től nyilvánossá válnak az ügynökakták.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatérhet Nagy-Britannia az Európai Unióba? Megszólalt a miniszterelnök, döbbenetes számok érkeztek

Visszatérhet Nagy-Britannia az Európai Unióba? Megszólalt a miniszterelnök, döbbenetes számok érkeztek

Egyre nagyobb támogatottsága van Nagy-Britanniában az Európai Unióba történő visszatérésnek.

BBC
Business Sport Travel Science
Shops looted as German cost-of-living protests turn violent

Shops looted as German cost-of-living protests turn violent

The protests in cities across Germany - including Berlin, Hamburg and Frankfurt - came on the same day hundreds of thousands also protested in France.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 1. 18:15
A súlyos orosz légitámadások után százezrek maradtak áram nélkül Ukrajnában
2026. november 1. 17:45
Megszólalt Aleksandar Vucic Orbán Viktorról és az esetleges erőszakról a választás éjszakáján
×
×