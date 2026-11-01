Rohamrendőrök számolták fel a tüntetők sátortáborát két portugál nagyvárosban

Több tucat rendőr, köztük kutyás egységek is, hajnali fél ötkor lépett be a lisszaboni Rossio téren felállított táborba, valamint egy kisebb táborba az ország északnyugati részén lévő Portóban található I. János téren. A tüntetők „A diktatúrának szaga van” és „Békésen tüntetünk” jelszavakat skandáltak, miközben a rendőrök benyomultak a területre.

A rendőrség közleményében jelezte, hogy hat embert tartóztattak le Lisszabonban, hetet pedig az ország második legnagyobb városában, Portóban, mert nem engedelmeskedtek az oszlatásra vonatkozó parancsoknak.

A tüntetők palackokat, festéket és pirotechnikai eszközöket dobáltak a rendőrökre, megsebesítve 13 rendőrt, akik közül nyolcat kórházba szállítottak – áll a közleményben.

Portóban három civil ruhás rendőrt, akik a tüntetők mozgását figyelték, megtámadtak, miután egy csoport felfedezte kilétüket.

A rendőrség közölte, hogy a művelet során, amelyet „szigorúan, kiegyensúlyozottan és a polgárok jogainak tiszteletben tartásával” hajtottak végre, meghatározatlan számú tüntető is megsérült.

A Liszaboi Táborozók (Acampada Lisboa) nevű aktivista csoport arról számolt be, hogy több mint 30 ember megsérült, közülük tíznek kórházi ellátásra volt szüksége, és újabb tüntetésre szólított fel vasárnap délutánra a portugál fővárosban.

A tüntetők szombat késő este állították fel sátraikat, miután mindkét városban békés felvonulásokat tartottak a lakhatási költségek meredeken történő emelkedése ellen.

A rendőrség az elmúlt hetekben többször is beavatkozott, hogy felszámolja a Lisszabonban és Portóban kialakult táborokat.

A tüntetők azt követelik, hogy a kisebbségi jobboldali kormány mondjon le azokról a terveiről, amelyek megkönnyítenék a kilakoltatásokat és eltörölnék a bérleti díjak felső határát az új bérleti szerződések esetében, figyelmeztetve arra, hogy ezek a változások tovább emelnék a lakhatási költségeket és sebezhetőbbé tennék a bérlőket.