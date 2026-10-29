Kifejezetten muszlimokat, arabokat, feketéket akart ölni a francia ámokfutó

Olivier Christen sajtótájékoztatóján elmondta: a gyanúsított azért választotta a párizsi régió két városát, Trappes-ot és La Verriere-t támadása helyszínéül, mert iszlamista helyeknek tartja őket. Az ügyész kiemelte, hogy az elkövető „nagyon alaposan előkészítette” a tettét.

A 39 éves gyanúsított, Kévin T. negyedórán át tartó pénteki ámokfutása során egy második világháborús automata fegyverrel meggyilkolt egy afrikai származású, 26 éves francia férfit, és hét másik embert, köztük egy 12 éves kislányt súlyosan megsebesített.

A sérültek közül hárman még mindig kórházban vannak, egyikük állapota továbbra is válságos.

A férfi a közeli Plaisir település lakosa. Büntetett előéletű köztörvényes bűncselekmények miatt, de a titkosszolgálatok nyilvántartásában nem szerepelt. A férfi lakásában a házkutatás során elektromos vezetékekkel összekötött gázpalackokat találtak a rendőrök, amelyeket az elkövető által nekik állított csapdának minősítettek. Ezenkívül Adolf Hitler Mein Kampf című könyvének egy példányát, valamint egy Bibliát és egy Koránt is találtak ott a nyomozók.

Kévin T. elismerte, hogy a támadás során célzottan olyan embereket keresett (...) akik „muzulmánok vagy afrikai vagy észak-afrikai (arab) típusúak", és kifejezetten Trappes-ot választotta, amelyet „iszlamistának” tartott - hangsúlyozta az ügyész.

„Nem ismerte el viszont a terrorista szándékot, és cselekedetét legitimnek tartja. Azt is tagadta, hogy gyerekeket akart ölni, azt állítva, hogy a magasságuk miatt tévedhetett (és lőtt gyerekekre is), de kijelentette, hogy nem érez (irántuk) sajnálatot” – tette hozzá.

A gyanúsított otthonában az ügyész tájákoztatása szerint nacionalista feliratokat és a rendfenntartó erőket támogató matricákat is találtak. Kihallgatásán Kévin T. elmondta: ő maga tervezte ezeket a matricákat, és több mint egy éve megrendelte a gyártásukat az Amazonon keresztül - hívta fel a figyelmet az ügyész.

Olivier Christen szerint a nagyon alapos előkészítést bizonyítja az is, hogy a gyanúsított szeptemberben beszerzett gépfegyveréhez annak taktikai hatékonyságát növelő eszközöket, valamint egy rendőrségi karszalagot és bilincseket is. Ezenkívül Kévin T. visszafizette családi adósságait, és október 21-én törölte minden fiókját a közösségi oldalakon, eladta a laptopját, és elrejtette a mobiltelefonját is. Ez utóbbi két eszközt még nem elemezték ki a hatóságok.

A nőtlen Kévin T. azt állította, hogy nem tagja vagy szimpatizánsa egyetlen politikai pártnak sem.

Rendőrségi források szerint az autóipari munkásként dolgozó gyanúsított az utóbbi tíz évben szélsőjobboldali radikalizálódáson ment keresztül, ami azt jelenti, hogy „mindent az arabok és a feketék nyakába varr”. Tizenhárom éves kora óta rendszeres kábítószerfogyasztó és pszichológiai problémákkal küzd – közölték.

A támadást követően a Kévin T.-n elvégzett toxikológiai vizsgálat kannabisz és kokain jelenlétét mutatta ki a vérében – jelezte az ügyészség, valamint olyan molekulákat is kimutattak, amely antidepresszáns gyógyszerek szedésével állhatnak összefüggésben.