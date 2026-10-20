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Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Dzsung Jon Dzse

További alkalmazottakat rendel haza kijevi nagykövetségéről Dél-Korea

Infostart / MTI

Dél-Korea további alkalmazottakat rendel haza kijevi nagykövetségéről – jelentette be kedden az ázsiai ország külügyminisztériuma, amely a döntést részben azzal indokolta, hogy nem történt előrelépés Szöul és Kijev között az észak-koreai hadifoglyok miatt keletkezett diplomáciai vitában.

A tárca részéről hozzátették, hogy az Ukrajnára mért orosz csapások miatt nem lehet garantálni a diplomáciai kirendeltségen dolgozók biztonságát sem.

„Szöul több csatornán keresztül is közölte álláspontját Ukrajnával, azonban nem kapott megfelelő választ Kijevtől" – szögezte le sajtótátjékoztatóján a minisztérium szóvivője, a hazahívott alkalmazottak számáról azonban nem adott tájékoztatást.

Elmondta azt is, hogy a lépés ellenére Dél-Korea – kijevi ügyvivőjén keresztül – fenntartja Ukrajnával a szükséges diplomáciai kommunikációt, hangsúlyozva, hogy minden konzulátusi alkalmazott a kelet-európai országban marad annak érdekében, hogy védelmet nyújthasson a dél-koreai állampolgároknak.

A nézeteltérés miatt Dél-Korea már korábban hazahívta Kijevben akkreditált nagykövetét

Szöul továbbra is bocsánatkérést vár Kijevtől, amiért közzétette, hogy átadott Dél-Koreának észak-koreai hadifoglyokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember végén az ENSZ-közgyűlés egyik ülésén jelentette be nyilvánosan, hogy Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akit az ukrán erők fogtak el az oroszországi kurszki régióban 2025 januárjában. Szöul viszont szerette volna titokban tartani az átadást, és arra hivatkozott, hogy volt erre vonatkozó megállapodás a felek között, amit Kijev megsértett.

Ukrajna tagadta, hogy létezne ilyen megállapodás, a múlt héten pedig Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy televíziós interjúban azt mondta, hogy az ügyet sikerült rendezni.

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Kezdőlap    Külföld    További alkalmazottakat rendel haza kijevi nagykövetségéről Dél-Korea

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