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MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 13: Christiane Amanpour speaks to the audience to introduce Reza Pahlavi, son of Mohammad Reza Pahlavi, the deposed Shah of Iran, and a political opposition leader in exile, at a Townhall panel on the future of Iran at the 62nd Munich Security Conference on February 13, 2026 in Munich, Germany. The conference, which brings together government leaders, security experts and defence ministers, is taking place at a time when the traditional western political and military alliance is facing rupture due to the policies of U.S. President Donald Trump. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
Nyitókép: Sean Gallup/Getty Images

43 év után távozik a CNN egyik legismertebb arca

Infostart / MTI

Távozik több mint négy évtized után a CNN-től Christiane Amanpour, az amerikai hírtelevízió egyik vezető nemzetközi tudósítója.

A háborús övezetekből küldött tudósításai révén világszerte ismertté vált Amanpour helyi idő szerint hétfőn közzétett videójában konkrétan nem indokolta meg, miért távozik 43 év után a csatornától.

Közleményében azt írta: elkötelezett amellett, hogy „valóban független” legyen, ami „különösen fontos manapság, amikor minden oldalról – pénzügyi, politikai szempontból és a fokozódó külső veszélyek miatt – egyre erősebb nyomás tapasztalható”. A jövőben más projektekben fog részt vennei, de ezekről részleteket egyelőre nem árult el.

A brit születésű 68 éves Amanpour egyebek mellett tudósított 1991-ben az első öbölháborúról, a boszniai háborúról, majd Ruandából, Afgnaisztánból, Iránból és Ukrajnából. Napi műsora 2027 elejétől heti magazinként marad meg a CNN-en, júniusban pedig

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