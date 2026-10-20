43 év után távozik a CNN egyik legismertebb arca

A háborús övezetekből küldött tudósításai révén világszerte ismertté vált Amanpour helyi idő szerint hétfőn közzétett videójában konkrétan nem indokolta meg, miért távozik 43 év után a csatornától.

Közleményében azt írta: elkötelezett amellett, hogy „valóban független” legyen, ami „különösen fontos manapság, amikor minden oldalról – pénzügyi, politikai szempontból és a fokozódó külső veszélyek miatt – egyre erősebb nyomás tapasztalható”. A jövőben más projektekben fog részt vennei, de ezekről részleteket egyelőre nem árult el.

A brit születésű 68 éves Amanpour egyebek mellett tudósított 1991-ben az első öbölháborúról, a boszniai háborúról, majd Ruandából, Afgnaisztánból, Iránból és Ukrajnából. Napi műsora 2027 elejétől heti magazinként marad meg a CNN-en, júniusban pedig