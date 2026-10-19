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Ilie Bolojan román miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt (NLP) elnöke számot ad a hivatali idejének elsõ száz napjában elért kormányzati eredményekrõl a bukaresti kormányfõi hivatalban tartott sajtóértekezleten 2025. október 3-án. Bolojan négypárti koalíciós kormánya június 23-án alakult meg az NLP, a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusaiból. A koalíciós megállapodás értelmében a miniszterelnöki tisztséget a négyéves kormányzati ciklus második felében a PSD jelöltje veszi át.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Ha mindenki igazat mond, rögvest vége a román kormányválságnak

Infostart / MTI

Megállapodást kötött az ügyvivő bukaresti kormányt vezető Ilie Bolojan, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke Luca Niculescu független miniszterelnök-jelölttel az új kormány beiktatásának támogatásáról – jelentette az Agerpres hírügynökség magyar kiadása hétfőn.

Az „átmeneti” támogatás feltételeit rögzítő dokumentum aláírása nem a nyilvánosság előtt történt, arról a B1 hírtelevíziónak adott interjúban számolt be vasárnap este a távozó kormányfő.

Bolojan szerint nem politikai paktumról, nem „biankó felhatalmazásról" van szó: pártja a válság lezárása érdekében, „szükségből" szavazza meg Niculescu kormányát, és amennyiben a megállapodásban foglaltakat a kormány nem tartja be, bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be ellene. Az egyezség része, hogy a következő évben a költségvetési hiány ne haladja meg a GDP 5,3 százalékát, vagyis az új kormánynak gondoskodnia kell arról, hogy Románia betartsa a korábban vállalt hiánycélt.

A PNL elnöke már korábban bejelentette, hogy pártja ellenzékbe vonul, de a parlamenti szavazáson „feltételekhez kötötten" támogatni fogja a Niculescu-kormány beiktatását. Hangsúlyozta: a liberálisok kizárólag az ország működőképességének biztosítása érdekében szavazzák meg az új kabinetet, döntésük nem jelent általános politikai támogatást. A megállapodás határozott időre, a jövő évi költségvetés elfogadásáig szól – tette hozzá.

Az európai néppárti tagsággal rendelkező PNL több politikusa nyilvánosan támadta a pártelnököt, amiért feladta a párt korábbi álláspontját, miszerint nem támogat többé olyan kormányt, amelyben a korábbi nagykoalíciót felrúgó, a Bolojan vezette kormányt szélsőjobboldali támogatással megbuktató Szociáldemokrata Párt (PSD) is részt vesz.

Bolojan azzal érvelt, hogy az általa vezetett, immár több mint öt hónapja ügyvivőként működő kormány korlátozott hatáskörei miatt nem fogadhat el sürgősségi rendeleteket, és nem hajthat végre költségvetés-kiigazítást sem. Mivel több minisztériumban már kimerültek az alapvető közszolgáltatásokra elkülönített források, teljes jogkörű kormány hiányában veszélybe kerülhet egyes intézmények működése. Példaként a sürgősségi betegellátás és a mentőszolgálat esetleges fennakadásait említette.

Niculescu a PSD politikusaiból, illetve független szakértőkből álló kabinet számára kért bizalmat a parlamenttől. A miniszterjelöltek parlamenti meghallgatására hétfő délután és kedd délelőtt kerül sor a törvényhozás szakbizottságaiban, majd a kétkamarás bukaresti parlament együttes ülésén kedd délután rendeznek titkos szavazást a Niculescu-kormány beiktatása ügyében.

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