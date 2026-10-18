Magyar Péter a franciaországi helyzetről: az erőszak és a vandalizmus minden formája elfogadhatatlan

A kormányfő bejegyzésében kiemelte: megdöbbentő videók és képek érkeznek Franciaországból. Történelmi épületek semmisültek meg, több száz rendőr megsérült és óriási anyagi kár keletkezett az utóbbi napokban egyre fokozódó vandalizmusban és erőszakban.

„Ezen értelmetlen rombolást és igazolhatalan erőszakot látva talán már mindenki számára érthető, hogy Magyarország miért képviseli a lehető legszigorúbb fellépést a migráció kapcsán, és miért nem fogunk semmilyen nyomásra lazítani a külső határaink védelmén és a bevándorlási politikánkon" – tette hozzá.

Örömét fejezte ki, hogy a mostani uniós csúcson egyértelművé vált: Európa döntő többsége „felébredt", és szakítani akar a korábbi megengedő politikával. „Reméljük, még nem későn" – írta.

Rámutatott arra, hogy a békés és jogszerű tüntetés, valamint a vandalizmus és erőszak teljesen más: az első alapjog, a második pedig súlyos bűncselekmény.

„Az az Európa, amelyet mindannyian szeretünk, ma óriási bajban van. A mi feladatunk is, hogy segítsük megőrizni a gyerekeinknek és az unokáinknak az öreg kontinenst a világ legszerethetőbb helyének" – írta Magyar Péter, hangsúlyozva, hogy Európa számíthat Magyarországra.