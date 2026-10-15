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Nyitókép: Ökumenikus Segélyszervezet

Veszedelmes ukrán terepre indult az Ökumenikus Segélyszervezet

Infostart / InfoRádió

Humanitárius programot indít az Ökumenikus Segélyszervezet Kelet-Ukrajnában, melyet az ENSZ Ukrajnai Humanitárius Alapja 2,3 millió dollárral támogat annak érdekében, hogy a háború nehézségei mellett a telet is át tudja vészelni a nehéz körülmények között élő lakosság.

Az Ökumenikus Segélyszervezet a háború első napjától kezdve humanitárius segítséget nyújt Ukrajna-szerte. Szeptemberben új humanitárius irodát nyitott a szervezet Harkivban. A központ a helyi partnerszervezetekkel működik együtt a legsérülékenyebb csoportok támogatásában, a humanitárius szükségletek gyors felmérésében és kezelésében.

A téli időszakban megszaporodott rakéta- és dróntámadások az energetikai infrastruktúrát is súlyosan érintik, így az áramszünetek és a fűtési nehézségek tovább növelik a háború miatt amúgy is kiszolgáltatott emberek sérülékenységét.

„A jelenlegi helyzetben talán a legnagyobb kihívást a tél közeledte jelenti, hiszen azok a támadások, amelyek sajnos nemhogy csillapodnak, de sok esetben és sok területen fokozódnak, óriási veszélyt jelentenek a lakosságra, elég csak az áramkimaradásokra, a fűtési problémákra gondolunk. Ennek orvoslására pályáztunk meg az ENSZ ukrajnai humanitárius alapjánál támogatást, és

egyedüli magyar szervezetként sikerült egy jelentős, 2,3 millió dolláros forrást elnyernünk”

– mondta az InfoRádió megkeresésére Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke.

A téli program Szumi és Harkiv megyében a frontvonalhoz közeli, háború által sújtott községek megsegítésére jött létre.

A projektet az Ökumenikus Segélyszervezet az új, a frontvonaltól mindössze 25 kilométerre lévő harkivi irodáján keresztül bonyolítja le, mely egyúttal összekötő kapocsként is szolgál a háború és a kemény tél által súlyosan érintett közösségek és a segélyszervezet között.

„Itt a támogatás egyik formája a fűtési célú készpénztámogatás a háztartások számára, mindig a körülményekhez és a saját szükségletekhez igazítva tudják a családok ezt felhasználni. A másik nagyon fontos, kézzelfogható támogatási forma a

téli túlélési segélycsomagok osztása,

a veszélybe kerülő családok számára hideg időjárás, illetve az áramkimaradások idején hálózsákot, matracot, hőtartó takarót, powerbanket, termoszt, világításhoz használható eszközöket tartalmaz” – sorolta.

A program a magánszemélyeken túl közösségeket is támogat, nagyjából 80 lakóközösségben mintegy 14 ezer embert tudnak majd elérni Szumi és Harkiv megyékben.

A cikk Pintér Dániel összeállítása alapján készült.

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