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A Troublemaker drón.
Nyitókép: The Military Channel﻿/Facebook

Itt az újabb durva harci drón

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ELŐZMÉNYEK

Tíz órán át repül, 1389 kilométert megtehet az új drón, amely kémkedni és támadni is tud. Indítható egy teherautóról, Troublemaker a neve és figyelemreméltó képességgel rendelkezik.

Felderítési és támadási célokra egyaránt alkalmazható a Troublemaker nevű új drón, amelyet az Ideal Aerosmith nevű amerikai védelmi beszállító fejlesztett – írja az Interesting Engineering alapján a hvg.hu.

Az eszközt kifejezetten úgy fejlesztették, hogy alkalmas legyen nagy hatótávolságú csapásmérő és felderítő műveletekhez, anélkül, hogy futópályára vagy támogató infrastruktúrára lenne szüksége. Képes rajban is repülni.

A Troublemaker több mint 10 órán át képes repülni, mialatt több mint 1389 kilométert megtehet. Az általa szállított hasznos teher akár 13,6 kg lehet, amely ideálissá teszi a veszélyes környezetben végrehajtott küldetésekhez.

A 4,6 méteres szárnyfesztávolságú pilóta nélküli repülőgép egy felderítő művelet után újrahasználható, az indítása pedig katapultról vagy egy teherautóról is megoldható. Ezek révén az üzemeltetési költségek kifejezetten kedvezőek lehetnek.

Az Ideal Aerosmith eddig 26 darabot gyártott a drónból, még a kis volumenű gyártás fázisában járnak – ez heti két kész példányt jelent. A cég vezetője a Breaking Defense-nek elmondta: a kereslet növekedése esetén akár heti 20 darabot is elő tudnak állítani a Troublemakerből.

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