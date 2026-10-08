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Mentõalakulatok tagjai egy lakónegyedet ért orosz légicsapás helyszínén Kijevben 2026. július 6-án. Az Állami Sürgõsségi Szolgálat tájékoztatása szerint legalább 10 ember életét vesztette, és több mint 43-an megsérültek az ukrán fõváros elleni éjszakai támadásban, amelyben lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. Oroszország 351 drónt és 68 különbözõ típusú rakétát indított a támadás során, amelynek elsõdleges célpontja Kijev volt.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Kaiser Ferenc: csak 4-8 hétig tart egy-egy technológiai előny Ukrajna vagy Oroszország oldalán, mert azonnal jön a válasz

Infostart / InfoRádió

A korábbinál gyorsabb, nehezebben elfogható drónokkal támadja Ukrajnát Oroszország. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Moszkva a sugárhajtású drónok technológiáját Észak-Koreának is átadta. A védekezés lehetőségeiről és a katonai együttműködés következményeiről Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.

A mostani Gerany 4-es, 5-ös drónok, amelyeket az oroszok már gázturbinás sugárhajtóműval szereltek fel, 400-700 km/órás sebességgel tudnak menni, az eddigieknél jóval magasabban is, sőt, folyamatosan és váratlanul váltogatják a repülési magasságukat és a repülési sebességüket. Persze nyilván előre beprogramozottan, de az ukrán légvédelem számára kiszámíthatatlan módon váltanak magasságot és sebességet, emiatt sokkal nehezebb az elfogásuk – mondta el az InfoRádióban az orosz-ukrán háború aktuális változásával kapcsolatban Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő.

„A korábban kifejlesztett ukrán elfogó drónok ezeket már nem érik utol. Ezért újabb, jóval fejlettebb, sokkal drágább, valószínűleg szintén sugárhajtóműves elfogó drónokat kell kifejleszteni, egy részük még csak most áll tervezés alatt. Ráadásul ezek közé a drónok közé keverik a különféle úgynevezett csali Gerbera és egyéb drónokat, amelyek arra kényszerítik az ukránokat, hogy ezekre is rálőjenek, mert nem tudják megkülönböztetni a valódi robbanófejet hordozó támadó drónoktól. Így terhelik túl az ukrán légvédelmet” – folytatta.

Az is fontos, hogy legyen honnan indítani ezeket az eszközöket, de Kaiser Ferenc szerint az ukránok jól védik a reptereiket, hiába állnak folyamatos orosz támadás alatt.

„Maguk a gépek megerősített hangárban vannak, amelyeket az oroszok még a szovjet korszakban építettek a NATO-légicsapások ellen, tehát több tonnás bombák találatait is képesek kibírni, ha arról van szó. Valamennyit az erdőben, itt-ott a repterek közelében álcázva helyeznek el az ukránok, vagyis képesek használni a reptereiket, az ukrán légierő működik, de óriási persze a kockázat” – részletezte.

Volodimir Zelenszkij szerint Moszkva ezt az új dróntechnológiát Észak-Koreának is átadta. Ezzel kapcsolatban leszögezte: egészen biztos, hogy Észak-Korea nagyon sok technológiai transzfert kapott az oroszoktól:

  1. Moszkvának nagyon kevés szövetségese van, illik őket megbecsülni. Olyan pedig, amelyik csapatokat küld, hogy az oroszok oldalán vegyenek részt a háborúban, egy van csak, Észak-Korea.
  2. Emellett több millió – más források szerint már több mint 10 millió – tüzérségi lövedéket, gránátokat, irányított és nem irányított rakétákat, önjáró tüzérségi eszközöket adott át Moszkva. Ezek az olcsó, nagy tömegben gyártható drónok Dél-Korea és Japán számára jelentenek nagyon komoly fenyegetést, e két ország légvédelme még nincs felkészülve rájuk. Valószínűleg ezen hírek hatására ők is megkeresik Ukrajnát, és különféle elfogó drónok és más technológiák, harceljárások iránt fognak érdeklődni a biztonságpolitikai szakértő szerint.

Az ilyen fejlett rakéták ellen Ukrajna most sugárhajtású elfogó drónok fejlesztésével kísérletezik. Ezeket valószínűleg 20-25 ezer dolláros áron már be lehet majd szerezni, amivel talán a legolcsóbb alternatívának számíthatnak. De megoldás lehet ezeknek a drónoknak a zavarása is, amihez kiterjedt radioelektronikai GPS-zavaró rendszerek alkalmazása szükséges, ez viszont drága.

„Nincs olcsó megoldás, nincs abszolút védelem, annál is inkább, mert folyamatos technológiai innováció van. Tehát ha

bármilyen újdonsággal előjönnek az ukránok, az a pár hét versenyelőnyük van, mert az oroszok azonnal elkezdik a saját ellentechnológiájukat, válaszukat kifejleszteni,

aztán bejönnek az oroszok valami új eszközzel – ezt látjuk ezekkel a sugárhajtású drónokkal –, akkor az ukránok hozzák elő a saját fejlesztéseiket. Ezek 4-8 hetes ciklusok. Tehát bármilyen csodafegyverrel maximum két hónapnyi előnye van az egyik félnek, mert addigra a másik fél megoldja azt, hogy ennek a hatását semlegesítse” – világított rá Kaiser Ferenc.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.

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Kaiser Ferenc: csak 4-8 hétig tart egy-egy technológiai előny Ukrajna vagy Oroszország oldalán

Kaiser Ferenc: csak 4-8 hétig tart egy-egy technológiai előny Ukrajna vagy Oroszország oldalán
A korábbinál gyorsabb, nehezebben elfogható drónokkal támadja Ukrajnát Oroszország. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Moszkva a sugárhajtású drónok technológiáját Észak-Koreának is átadta. A védekezés lehetőségeiről és a katonai együttműködés következményeiről Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

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