Újabb történelmi helyszín, turisták kedvelt célpontja égett le Párizsban – videó

A piac teljesen megsemmisült, a fedett részből semmi sem maradt – mondta a helyszínen a sajtónak Pierre de Bouvier tűzoltóparancsnok. Elmondta azt is, hogy a piac fémszerkezete belül részben összeomlott.

„A legrosszabbat elkerültük, a szomszédos épületekre nem terjedt át a tűz” – mondta szintén a helyszínen a sajtónak Ariel Weil, Párizs belső kerületeinek polgármestere, aki megerősítette, hogy mire a tüzet megfékezték, a piac teljesen megsemmisült.

Egy tűzoltó könnyebben megsérült, más sérültről nem érkezett jelentés.

A tűzoltókat hétfőn hajnali 4:15-kor riasztották. A piac vasárnap este 8 órakor zárt be. A tűz oka egyelőre nem ismert.

A műemléknek nyilvánított Les Enfants Rouges piacát 1615-ben alapították XIII. Lajos király uralkodása idején. A nevét azokról a vörös szövetekből készült ruhákról kapta, amelyeket azok az árva gyerekek viseltek, akiket 1772-ig egy közeli kórházban fogadtak be a piac közelében.