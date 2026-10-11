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AVDIIVKA AREA, UKRAINE - DECEMBER 4: Ukrainian soldiers patrol with a Bradley Fighting vehicle as the Russia-Ukraine war continues in Avdiivka, Donbas, Ukraine on December 4, 2023. (Photo by Marek M. Berezowski/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu /Getty Images

„Sünként” támadtak az ukránok, és nyertek

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Különleges, drónok elleni védővértettel felszerelt ukrán harckocsi és Bradley gyalogsági harcjármű mértek közvetlen csapást az orosz előretolt állásokra – számoltak be a CODE 9.2 egység legújabb harci cselekményéről.

Az akció során a járművek a hegesztett, rácsos védőburkolatuk miatt leginkább egy-egy páncélozott sünre hasonlítottak.

A frontvonalon lezajlott műveletben a páncélosok előrenyomulását légi fedezettel támogatták a felderítő és támadó drónok. A bevetés során a csapat egyik FPV-drónjának sikerült a levegőben elfognia és megsemmisítenie egy orosz FPV-drónt, amely éppen a harckocsit vette célba.

Az ukrán egységeket emellett Vampire típusú drónok is biztosították a levegőből.

A beszámoló szerint a 475. Önálló Rohamzászlóalj parancsnoka, az Ukrajna Hőse címmel kitüntetett Olekszor Nastenko (hívónevén „Flint”) által kijelölt valamennyi harci célt hiánytalanul teljesítették.

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