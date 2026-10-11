„Sünként” támadtak az ukránok, és nyertek

Az akció során a járművek a hegesztett, rácsos védőburkolatuk miatt leginkább egy-egy páncélozott sünre hasonlítottak.

An epic combat operation by CODE 9.2. A tank and a Bradley infantry fighting vehicle, both equipped with specially designed anti-drone protection, advanced to the front line and fired directly at Russian forward positions. Reconnaissance and attack drones provided cover for the armored vehicles. A CODE 9.2 FPV drone intercepted and destroyed a Russian FPV drone approaching the tank to strike it. Vampire drones also covered the armored vehicles from the air. All goals set by the commander of the 475th Separate Assault Regiment, Hero of Ukraine Oleksandr Nastenko, callsign "Flint," were achieved. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 11, 2026

A frontvonalon lezajlott műveletben a páncélosok előrenyomulását légi fedezettel támogatták a felderítő és támadó drónok. A bevetés során a csapat egyik FPV-drónjának sikerült a levegőben elfognia és megsemmisítenie egy orosz FPV-drónt, amely éppen a harckocsit vette célba.

Az ukrán egységeket emellett Vampire típusú drónok is biztosították a levegőből.

A beszámoló szerint a 475. Önálló Rohamzászlóalj parancsnoka, az Ukrajna Hőse címmel kitüntetett Olekszor Nastenko (hívónevén „Flint”) által kijelölt valamennyi harci célt hiánytalanul teljesítették.