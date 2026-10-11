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Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivõje a fennállásának tizedik évfordulóját ünneplõ Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) tagállami vezetõit tömörítõ Legfelsõbb Eurázsiai Gazdasági Tanács ülésén Moszkvában 2024. május 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina

Zelenszkíj ajánlatott tett az oroszoknak, akik csípősen válaszoltak

Infostart / MTI

Ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök képes lenne az átgondolt lépesekre, hajlana a béketárgyalásokra - nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió által vasárnap sugárzott nyilatkozatában.

"Zelenszkij a hisztérikus állapotában aligha képes jelenleg bármilyen átgondolt lépésre. Ha képes lenne átgondolt lépésekre, most hajlandóságot mutatna

a béketárgyalásokra"

– mondta Peszkov.

A Kreml szóvivője szerint Zelenszkij most még több pénzt követel szövetségeseitől a légvédelemre és nagy hatótávolságú fegyverekre, valamint hozzáférést a Starlink infrastruktúrához, hogy az ukrán hadsereg mélyen Oroszország belsejében is képes legyen csapásokat mérni. Úgy vélekedett, hogy ezzel Ukrajna számára tragikus hibát követ el.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Max-csatornáján úgy vélekedett, hogy Zelenszkijt ledermesztette Donald Trump amerikai elnök kijelentése, miszerint az ukrán vezető nem akarja igazából lezárni a konfliktust.

"Trump végre kimondta az igazságot: a véres bohóc csak háborút akar, és minél hamarabb el kellene tűnnie – fogalmazott a volt orosz elnök és kormányfő.

Hangot adott véleménylének miszerint Trump kijelentésének jelentős hatása nem lesz, Zelenszkij "keményen tovább fogja fejni az európai degeneráltakat, hatalmas összegeket és új fegyvereket szipolyozva ki belőlük", és a győzelmet csakis az orosz fegyverek hozhatják el.

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