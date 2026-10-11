"Zelenszkij a hisztérikus állapotában aligha képes jelenleg bármilyen átgondolt lépésre. Ha képes lenne átgondolt lépésekre, most hajlandóságot mutatna

a béketárgyalásokra"

– mondta Peszkov.

A Kreml szóvivője szerint Zelenszkij most még több pénzt követel szövetségeseitől a légvédelemre és nagy hatótávolságú fegyverekre, valamint hozzáférést a Starlink infrastruktúrához, hogy az ukrán hadsereg mélyen Oroszország belsejében is képes legyen csapásokat mérni. Úgy vélekedett, hogy ezzel Ukrajna számára tragikus hibát követ el.

Az ukrán ajánlat Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásaival, ha Moszkva felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni műveleteivel - jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.



"Bármely, a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie" - tette hozzá az államfő az X-en közzétett üzenetében.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Max-csatornáján úgy vélekedett, hogy Zelenszkijt ledermesztette Donald Trump amerikai elnök kijelentése, miszerint az ukrán vezető nem akarja igazából lezárni a konfliktust.

"Trump végre kimondta az igazságot: a véres bohóc csak háborút akar, és minél hamarabb el kellene tűnnie – fogalmazott a volt orosz elnök és kormányfő.

Hangot adott véleménylének miszerint Trump kijelentésének jelentős hatása nem lesz, Zelenszkij "keményen tovább fogja fejni az európai degeneráltakat, hatalmas összegeket és új fegyvereket szipolyozva ki belőlük", és a győzelmet csakis az orosz fegyverek hozhatják el.