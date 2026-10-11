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Sártengerben álló házak az elõzõ napi villámárvíz után a nepáli Nuvakot körzet egyik településén 2026. augusztus 27-én. A halálos áldozatok száma 289-re nõtt, 826 embert, azon belül több mint 520 turistát, köztük három magyart eltûntként tartanak nyilván.
Nyitókép: MTI/EPA/Narendra Sresztha

Pusztító áradás a Himalája országában

Infostart / MTI

Legkevesebb 40 házat és két hidat söpört el egy újabb áradás Nepál középső részén vasárnapra virradóra, áldozatokról egyelőre nem tudni.

Helyi hatóságok felszólították a Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra lévő Gorka körzetben élőket, illetve a környéken tartózkodó turistákat, hogy egyelőre hagyják el otthonaikat.

Balendra Sah miniszterelnök a közösségi médiában megjelent bejegyzése szerint a hadsereg mostanáig hat embert menekített ki a térségből.

A tájékoztatás szerint a katasztrófavédelem vizsgálja, mi okozta a körzet északi részén lévő Budi Gandaki folyó szintje emelkedését. A Kathmandupost című nepáli hírportál a körzet egyik magas rangú tisztségviselőjére, Darmendra Kumar Misrára hivatkozva azt közölte,

a folyó egy szakaszát vélhetően földcsuszamlás torlaszolta el.

A mentési munkálatokra a rendőrséget is mozgósították, valamint helikoptereket is útnak indítottak - tette hozzá a hírportál.

Nepálban alig másfél hónapja, az ország Kínával határos térségében történt súlyos gleccserszakadás, amelynek nyomán több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek. A szerencsétlenség több mint 30 ezer embert érintett és mintegy 7500 házat pusztított el.

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