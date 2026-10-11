Pusztító áradás a Himalája országában

Helyi hatóságok felszólították a Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra lévő Gorka körzetben élőket, illetve a környéken tartózkodó turistákat, hogy egyelőre hagyják el otthonaikat.

Balendra Sah miniszterelnök a közösségi médiában megjelent bejegyzése szerint a hadsereg mostanáig hat embert menekített ki a térségből.

A tájékoztatás szerint a katasztrófavédelem vizsgálja, mi okozta a körzet északi részén lévő Budi Gandaki folyó szintje emelkedését. A Kathmandupost című nepáli hírportál a körzet egyik magas rangú tisztségviselőjére, Darmendra Kumar Misrára hivatkozva azt közölte,

a folyó egy szakaszát vélhetően földcsuszamlás torlaszolta el.

A mentési munkálatokra a rendőrséget is mozgósították, valamint helikoptereket is útnak indítottak - tette hozzá a hírportál.

Nepálban alig másfél hónapja, az ország Kínával határos térségében történt súlyos gleccserszakadás, amelynek nyomán több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek. A szerencsétlenség több mint 30 ezer embert érintett és mintegy 7500 házat pusztított el.