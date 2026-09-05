Tíz nap után is találnak túlélőket a nepáli katasztrófa helyszínén

Egy kínai állampolgárt egy vízerőmű alagútjából mentettek ki a nepáli miniszterelnöki hivatal közlése szerint. Az újabb túlélővel együtt eddig összesen három embert hoztak ki élve a Trisuli vízerőmű létesítményeiből. Pénteken két nepáli munkást mentettek ki az alagútból.

A hatóságok szerint Nepálban 12 vízerőmű-építkezésről körülbelül 900 munkás tűnt el, és úgy vélik, hogy közülük mintegy 500-an rekedhettek különböző alagutakban.

A katasztrófa sújtotta Nuvakotban egy nőt mentettek ki egy házból – számolt be róla szombaton a nepáli hadsereg szóvivője.

A nepáli katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint a himalájai országban legkevesebb 1300 ember vesztette életét a kínai-nepáli határtérségére augusztus 26-án lezúdult áradásokban, amelyeket valószínűleg egy gleccseromlás okozott. Több mint 5 ezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.