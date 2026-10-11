Halálos tigristámadás történt Angliában – durva videó

Az incidens a Yorkshire Wildlife Park nevű létesítményben történt szombaton. A rendőrségi közlemény szerint a támadás után a tigris a kifutójában maradt, így mások nem kerültek veszélybe. Az incidens miatt azonban rögtön kiürítették és a hétvégére bezárták a dél-yorkshire-i állatparkot.

A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, a rendőrség közölte, hogy a férfi súlyosan megsérült. Később a BBC azt jelentette, hogy a férfi meghalt.

Az incidens után a Yorkshire Wildlife Parkot a rendőrség kiürítette, és az intézmény a hétvége hátralévő időszakára bezárt.

A megyei rendőrség szombat esti tájékoztatása szerint a férfi kora délután hatolt be a tigriseknek fenntartott, Land of the Tigers nevű elkerített részlegbe, ahol az egyik tigris megtámadta. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentőegységek minden életmentő erőfeszítése ellenére a helyszínen meghalt – fogalmaz a rendőrségi ismertetés.

A rendőrség beszámolója szerint a tigris továbbra is a Land of the Tigers részlegben van és nem jelent veszélyt a nagyközönség számára.

A 2009-ben megnyílt, 110 hektár területű Yorkshire Wildlife Parkot kifejezetten nagyvadak – köztük oroszlánok, tigrisek, leopárdok, gepárdok, jegesmedvék és barnamedvék – bemutatására alakították ki, és az állatok a természetbeli környezetükhöz hasonló, erdős, szavannaszerű, tavakkal, vízesésekkel tarkított szabadtéri területeken élnek. Az észak-angliai vadaspark rendkívül népszerű: évente több mint 900 ezer látogató keresi fel.

Az esetről videók kezdtek el terjedni a közösségi médiában, csak erős idegzetűeknek!