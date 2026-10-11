Gyilkos támadás érte az arab nagyhatalom nemzetközi repülőterét

A halálos áldozatok között négy szaúdi és nyolc külföldi állampolgár – köztük egy amerikai – van – közölte a hatóság sajtóközleményében.

Hozzátették, hogy a támadásnak 309 sérültje is van – akik közül egyesek "súlyos sérüléseket" szenvedtek –, valamint "anyagi károk" is keletkeztek.

Ez már a sokadik hasonló támadás az elmúlt napokban.

Nyílt háborús bűncselekménynek nevezte a rijádi nemzetközi repülőtér elleni támadást vasárnap a jemeni húszik ellen harcoló, szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője, és a húszikat tette felelőssé a halálos áldozatokkal járó műveletért.

Turki Al-Máliki az X-en közzétett bejegyzésében határozott választ ígért a támadásra, amely, mint kiemelte, "megsérti a humanitárius alapelveket és értékeket".

Az Irán-barát húszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért.

Fotónk illusztráció.