ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.02
usd:
325.87
bux:
141671
2026. október 11. vasárnap Brigitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hosszú expozícióval készült fotó egy repülőtéren felszálló repülőről / Clearing the runway for the next one, and the next one, and the next one...
Nyitókép: Paco Alcantara/Getty Images

Gyilkos támadás érte az arab nagyhatalom nemzetközi repülőterét

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Fegyveres támadás érte a rijádi King Khalid Nemzetközi Repülőteret szombaton, 12 ember életét vesztette, 309 pedig megsérült – jelentette be a szaúdi polgári légiközlekedési hatóság vasárnap.

A halálos áldozatok között négy szaúdi és nyolc külföldi állampolgár – köztük egy amerikai – van – közölte a hatóság sajtóközleményében.

Hozzátették, hogy a támadásnak 309 sérültje is van – akik közül egyesek "súlyos sérüléseket" szenvedtek –, valamint "anyagi károk" is keletkeztek.

Ez már a sokadik hasonló támadás az elmúlt napokban.

Nyílt háborús bűncselekménynek nevezte a rijádi nemzetközi repülőtér elleni támadást vasárnap a jemeni húszik ellen harcoló, szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője, és a húszikat tette felelőssé a halálos áldozatokkal járó műveletért.

Turki Al-Máliki az X-en közzétett bejegyzésében határozott választ ígért a támadásra, amely, mint kiemelte, "megsérti a humanitárius alapelveket és értékeket".

Az Irán-barát húszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért.

Fotónk illusztráció.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Gyilkos támadás érte az arab nagyhatalom nemzetközi repülőterét

szaúd-arábia

jemen

húszi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A függetlenné vált fideszes harca a tévés ellen, de van egy harmadik esélyes is

A függetlenné vált fideszes harca a tévés ellen, de van egy harmadik esélyes is

A Nógrád megyei Pásztón polgármestert választanak, mert a települést 2018 óta vezető Farkas Attila (Fidesz-KDNP) júniusban egészségi okok miatt lemondott. A választáson három független jelölt indul: Zeke Tamás, Dömsödi Gábor és Kerekes Lóránt. Dömsödi Gábor 2014-2018 között már volt Pásztó polgármestere, jelenleg Bokor község polgármestereként dolgozik, Kerekes Lóránt jelenleg önkormányzati képviselő Pásztón, Zeke Tamás pedig az előző testületben volt képviselő. Az időközi választáson több mint hétezer helybéli szavazhat.
VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.12. hétfő, 18:00
Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó
Fajcsák Gábor az RSM Hungary adó üzletág vezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába szülnek egyre később a nők? - Ezt okozza karrierjükben a gyerekvállalás kitolása

Hiába szülnek egyre később a nők? - Ezt okozza karrierjükben a gyerekvállalás kitolása

A nők egyre később vállalják első gyermeküket. A KSH adatai szerint a gyermekvállalás életkorának kitolódása különösen a 2010-es évek elejéig volt jelentős, ezt követően lelassult, majd alig változott. 1990 és 2010 között több mint 5,2 évvel nőtt a szülő nők átlagos életkora első gyermekük vállalásakor. Ausztriában, Magyarországhoz hasonlóan az első gyermek születésekor betöltött átlagos életkor az 1970-es években még körülbelül 23 év volt, az elmúlt évtizedekben azonban 29 év körülire emelkedett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 11.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 11.)

A Pénzcentrum 2026. október 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Twelve killed and 300 injured in attack on airport in Saudi capital Riyadh

Twelve killed and 300 injured in attack on airport in Saudi capital Riyadh

Saudi and US officials blame the attack on Yemen's Houthis, who have not commented on the latest strike.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 11. 05:40
Mészárlás a házban és az utcán, nyolcan haltak meg eddig
2026. október 11. 05:20
Donald Trump szerint le kell váltani Volodimir Zelenszkijt
×
×