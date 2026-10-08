Robbanások rázták meg Rijádot, rakétatámadás érhette a repülőteret

Nem sokkal korábban a jemeni húszi lázadók azt közölték, ballisztikus rakétával támadták a rijádi nemzetközi repülőteret.

Jahja Szárí, a lázadók egyik szóvivője az X-en arról is tájékoztatott, hogy a művelet nyomán fennakadás keletkezett a légikikötő forgalmában is.

A szóvivő emellett „végső figyelmeztetést” intézett szaúdi légteret használó nemzetközi légitársaságokhoz, kiemelve, hogy a légtérben a húszik további műveleteket fognak végrehajtani, hozzátéve, hogy a figyelmeztetés nem vonatkozik az iszlám két szent városa, a Szaúd-Arábiában található Mekka és Medina fölötti részre.

Szaúd-Arábia egyelőre nem kommentálta a bejelentést, a héten korábban viszont a szaúdi hatóságok már támadásokat jelentett a királyság több repülőtere ellen, hozzátéve, hogy a műveleteknek három halottja és 36 sebesültje van. A húszik mindkét támadás elkövetőjeként jelentkeztek.

Az Irán-barát síita lázadók csütörtökön azt is közölték, hogy támadásokat intéztek a nemzetközileg elismert jemeni kormány állásai ellen a Báb el-Mandeb szoros környékén.

A jemeni kormány a Szaba jemeni hírügynökséghez eljuttatott közleményében mindeközben arról adott hírt, hogy a húszik ellen nemrég indított offenzívájában már több mint 1800 fegyveressel végzett. A héten azt is bejelentette, hogy kiszorította a lázadókat a stratégiai fontosságú Mokka városából, a közlést azonban a húszik tagadták.

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