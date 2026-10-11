Donald Trump rendkívüli tűzszüneti bejelentést tett az ukrán-orosz háborúról

"Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna háborújában. Mindkét fél beleegyezett. Meg ne sértsék!" - írta az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán részletek említése nélkül.

Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált az ügyben.

Közben az ukrán elnök arról beszélt az ABC amerikai tévétársaságnak, hogy „mondják meg Putyinnak, hogy adjon nekünk 60 nap átfogó tűzszünetet, 60 napot és

megszervezzük a választásokat"

Trump szombaton, miután ideiglenesen felfüggesztette az orosz gázolaj szállításokra elrendelt szankciókat, a Fehér Házban újságírók előtt bírálta Zelenszkijt, amiért orosz olajipari létesítményeket támad. Ukrajnára utalva pedig azt mondta: "azt javaslom, szerezzenek egy új vezetőt, aki képes megállapodást kötni" a háború lezárásáról.

Zelenszkij válaszában arra hivatkozott, hogy az ukránok dolga megválasztani a vezetőjüket, s hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szintén azt szeretné, ha más vezetné Ukrajnát. Azt fejtegette, hogy könnyű Ukrajnát okolni a magas üzemanyagárakért, amikor szerinte "a világon mindenki érti, hogy az árnövekedés a közel-keleti háború miatt van".

A nap folyamán Zelenszkij hajlandónak mutatkozott az orosz olajipari létesítmények elleni csapások leállítására, amennyiben Oroszország leállítja támadásait az ukrán energetikai infrastruktúra ellen.