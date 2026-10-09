Kinyitotta a medve az autó kaszniját, mint a konzervdobozt – videó

Két medve lépett az útra egy japán autós előtt. A nő megállt, a nagyobbik állat azonban nem folytatta az átkelést: az autó felé fordult, és nekirontott – írja az esetről a Vezess.

A medve pár másodperc alatt többször megrázta az autót, behorpasztotta a motorháztetőt, sőt, a karosszériát is átlyukasztotta.

A támadás Japán északi szigetén, Hokkaidón történt, szeptember végén. Az autót vezető nő éppen munkából tartott hazafelé, amikor a – feltehetően anyamedvéből és bocsából álló – páros kilépett elé. A nagyobbik állat testhosszát körülbelül másfél méterre becsülték. A nőnek közben sikerült bezárnia az ajtókat. A televíziónak arról beszélt, hogy rettenetesen félt, és abban reménykedett, hogy az állat nem jut be az utastérbe.

Elmondása szerint a támadás erejétől az egész autó megrázkódott. Egyáltalán nem számított rá, hogy a medve megindul felé, teljesen bepánikolt a támadástól. Szerencsére sértetlenül megúszta a találkozást, így haza tudott menni utána. A családjának is szólt, akik értesítették a rendőrséget.