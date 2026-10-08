Rémisztő éjszaka a síközpontban: egy egész szálloda lángolt

A tűz éjfél körül ütött ki a Club A nevű szállodában, és gyorsan átterjedt az egész épületre. A helyszínre Kopaonikról és a közeli Raskából érkeztek tűzoltóegységek, amelyek azonnal megkezdték az oltást, a tüzet azonban csütörtök reggelig nem sikerült eloltani.

A nem hivatalos információk szerint a tűzesetben senki sem sérült meg.

A szálloda mintegy egy éve felújítás alatt állt, a munkálatok már a befejezésükhöz közeledtek. A tűz keletkezésének oka és az anyagi kár nagysága egyelőre nem ismert.

A Kopaonik Szerbia legjelentősebb síközpontja, amely a téli idényben hazai és külföldi turisták tízezreit fogadja.