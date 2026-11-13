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Nyitókép: Alistair Berg/Getty Images

A gyerekek pénzét és fiókját is veszélyezteti egy online játék

Infostart / MTI

Közérdekű pert indított a játékfeltételek tisztességtelensége miatt a Pest Megyei Főügyészség egy a fiatalok körében is kedvelt online játékplatform ellen.

Az ügyészség emlékeztet, hogy az online játékok számos kockázatot rejtenek magukban: sok játékban valódi pénzért lehet az élményt fokozó kiegészítő vagy más, digitális csomagot venni, amelyek korai függőséget alakíthatnak ki.

A gyermekek kiszolgáltatottabbak, hiszen életkorukból adódóan érzékenyebbek a játékok által kínált virtuális világra. Ezért a fiatalok védelme érdekében az ügyészség törvényes lehetőségeivel élve, a jogi megfelelőség szempontjából áttekintette egy online játékszolgáltató általános szerződési feltételeit, és azok tisztességtelensége miatt pert indított vele szemben a bíróságon.

Az általános szerződési feltételekben az ügyészség azt kifogásolja, hogy

a vállalkozás fenntartotta a jogát a játékon belüli virtuális pénznemek használati díjának megváltoztatására, és arra, hogy egyoldalúan csökkentse vagy emelje a játékon belüli használati díjak összegét.

A szerződés jogot ad arra is, hogy a játékszolgáltató a szerződés bármilyen felhasználási feltételét menet közben egyoldalúan megváltoztassa. Az ügyészség ezen kívül több, a játékosokra hátrányos szerződési kikötést is kifogásolt a keresetében: jogsértőnek tartja azt, hogy játékfelületet működtető vállalkozás indokolás nélküli, azonnali hatályú, korlátlan felmondási jogot kötött ki magának, úgy, hogy annak alkalmazása teljesen a vállalkozás belátásán múlik.

A játékszolgáltató arra is jogosult a szerződés alapján, hogy a felhasználói fiókot felfüggessze, és átfogó kártérítési igényt támasszon a játékossal szemben a játék leállítása mellett.

Hozzátették, hogy a közérdekű perben hozott ítélet hatálya a törvény erejénél fogva kihat minden, a vállalkozással szerződő természetes személyre, tehát minden olyan egyedi szerződésre, amelyben a tisztességtelen kikötés megtalálható. A törvény szerint az ilyen szerződési rendelkezésre jogosultságot alapítani és annak alapján teljesítését követelni nem lehet.

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