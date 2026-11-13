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Az angol Harry Kane (j) a labdarúgó Nemzetek Ligája 5. fordulójában, az A divízió 3. csoportjában játszott Anglia - Horvátország mérkõzésen Londonban 2026. november 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Büntetőkkel fordítottak az olaszok, Kane történelmet írt

Infostart / MTI

Az olasz válogatott 3–1-re legyőzte a francia csapatot a Nemzetek Ligája ötödik fordulójának csütörtöki játéknapján, így pontszámban beérte riválisát, és az A divízió 1. csoportjában az utolsó forduló előtt még három csapatnak van esélye a negyeddöntős folytatásra.

Milánóban a franciák a 10. percben előnyhöz jutottak – Michael Olise volt eredményes –, ám a házigazdák Francesco Pio Esposito góljával egyenlítettek a 26. percben. A második félidőben kihagyott olasz büntető után – Sebastiano Esposito hibázott – a 63. percben Davide Frattesi góljával már a házigazdák vezettek, majd 75. percben ismét büntetőhöz jutottak, amit Pio Esposito már gólra váltott.

Vasárnap a franciák a már biztos kieső törököket fogadják, az olaszok pedig a belgákhoz látogatnak.

Londonban az aranylabdás Harry Kane 126. alkalommal lépett pályára az angol válogatottban, amelyben ezzel egyedüli rekorder lett, maga mögé utasítva a legendás Peter Shiltont, aki 1970 és 1990 között 125-ször állt a kapuban. A találkozón az angolok az első félidő közepén Morgan Rogers találatával jutottak vezetéshez. A horvátok a fordulás után Petar Sucic révén egyenlítettek, majd Kane értékesített egy büntetőt a 64. percben, így ismét az angoloknál volt az előny, amit a lefújásig megőriztek. Az angolok győzelmével eldőlt, hogy a spanyolok után már ők is a nyolc közé jutottak.

Prágában a mezőnyfölényben lévő és kapura veszélyesebb spanyolok a 39. percben Alex Baena büntetőjével szereztek vezetést. A szünet után a csehek nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, több helyzetük is adódott, a fordulatot azonban Ladislav Krejci kiállítása hozta meg, ami után ismét a spanyolok kezdeményeztek, majd a 96. percben Marc Pubill gólja lezárta a meccset.

Az A divízióban az első és a második helyezettek jutnak negyeddöntőbe, a harmadikok a bennmaradásért játszanak a B divízió második helyezettjeivel, a negyedikek pedig kiesnek a második vonalba.

Eredmények, 5. forduló:
A divízió, 1. csoport:

  • Olaszország–Franciaország 3–1 (1v1)

korábban:

  • Törökország–Belgium 1–2 (1–2)

Az állás:

  1. Olaszország 10 pont (11-6),
  2. Franciaország 10 (8-5),
  3. Belgium 9,
  4. (kiesett) Törökország 0

3. csoport:

  • Csehország–Spanyolország 0–2 (0–1)
  • Anglia–Horvátország 2–1 (1–0)

Az állás:

  1. (és negyeddöntős) Spanyolország 15 pont,
  2. (és negyeddöntős) Anglia 12,
  3. Horvátország 3,
  4. Csehország 0

C divízió, 1. csoport:

  • Albánia–Finnország 2–0 (1–0)
  • San Marino–Fehéroroszország 0–2 (0–0)

Az állás:

  1. Albánia 12 pont,
  2. Fehéroroszország 10,
  3. Finnország 7,
  4. (és kiesett) San Marino 0

2. csoport:

  • Montenegró–Lettország 2–1 (0–0)

korábban:

  • Örményország–Ciprus 1–1 (0–1)

Az állás:

  1. (és feljutott) Montenegró 13 pont,
  2. Ciprus 8,
  3. Örményország 5,
  4. (és kiesett) Lettország 1
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