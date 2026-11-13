Büntetőkkel fordítottak az olaszok, Kane történelmet írt

Milánóban a franciák a 10. percben előnyhöz jutottak – Michael Olise volt eredményes –, ám a házigazdák Francesco Pio Esposito góljával egyenlítettek a 26. percben. A második félidőben kihagyott olasz büntető után – Sebastiano Esposito hibázott – a 63. percben Davide Frattesi góljával már a házigazdák vezettek, majd 75. percben ismét büntetőhöz jutottak, amit Pio Esposito már gólra váltott.

Vasárnap a franciák a már biztos kieső törököket fogadják, az olaszok pedig a belgákhoz látogatnak.

Londonban az aranylabdás Harry Kane 126. alkalommal lépett pályára az angol válogatottban, amelyben ezzel egyedüli rekorder lett, maga mögé utasítva a legendás Peter Shiltont, aki 1970 és 1990 között 125-ször állt a kapuban. A találkozón az angolok az első félidő közepén Morgan Rogers találatával jutottak vezetéshez. A horvátok a fordulás után Petar Sucic révén egyenlítettek, majd Kane értékesített egy büntetőt a 64. percben, így ismét az angoloknál volt az előny, amit a lefújásig megőriztek. Az angolok győzelmével eldőlt, hogy a spanyolok után már ők is a nyolc közé jutottak.

Prágában a mezőnyfölényben lévő és kapura veszélyesebb spanyolok a 39. percben Alex Baena büntetőjével szereztek vezetést. A szünet után a csehek nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, több helyzetük is adódott, a fordulatot azonban Ladislav Krejci kiállítása hozta meg, ami után ismét a spanyolok kezdeményeztek, majd a 96. percben Marc Pubill gólja lezárta a meccset.

Az A divízióban az első és a második helyezettek jutnak negyeddöntőbe, a harmadikok a bennmaradásért játszanak a B divízió második helyezettjeivel, a negyedikek pedig kiesnek a második vonalba.

Eredmények, 5. forduló:

A divízió, 1. csoport:

Olaszország–Franciaország 3–1 (1v1)

korábban:

Törökország–Belgium 1–2 (1–2)

Az állás:

Olaszország 10 pont (11-6), Franciaország 10 (8-5), Belgium 9, (kiesett) Törökország 0

3. csoport:

Csehország–Spanyolország 0–2 (0–1)

Anglia–Horvátország 2–1 (1–0)

Az állás:

(és negyeddöntős) Spanyolország 15 pont, (és negyeddöntős) Anglia 12, Horvátország 3, Csehország 0

C divízió, 1. csoport:

Albánia–Finnország 2–0 (1–0)

San Marino–Fehéroroszország 0–2 (0–0)

Az állás:

Albánia 12 pont, Fehéroroszország 10, Finnország 7, (és kiesett) San Marino 0

2. csoport:

Montenegró–Lettország 2–1 (0–0)

korábban:

Örményország–Ciprus 1–1 (0–1)

Az állás: