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Magyar Péter miniszterelnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott megbeszélését követõ közös sajtónyilatkozaton a a párizsi államfõi rezidencián, az Élysée-palotában 2026. június 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Isztambuli egyezmény, esemény utáni tabletta – Magyar Péter tételesen reagált a kritikákra

Infostart

Szentkirályi Alexandra, Takács Péter és Rétvári Bence a miniszterelnök szerint bocsánatkéréssel tartozik a magyar nők és a magyar családok felé; a miniszterelnök pénteki videójában hosszasan érvelt az isztambuli egyezmény ratifikálása mellett és az esemény utáni tabletta vénykötelességének eltörlése mellett, a volt egészségügyi államtitkárnak a tabletták közötti különbséget is „elmagyarázta”.

A csütörtöki bejelentések után újabb videót tett közzé Magyar Péter a nők helyzetével kapcsolatban.

A miniszterelnök videójában beszámolt arról, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikálását is felvonultató, a nők helyzetén Magyarországon alapvetően változtatni kívánó csomag hatására annyi pozitív üzenetet kapott, mint április 12., a megnyert országgyűlési választások óta egyszer sem.

Szerinte az intézkedések olyan fogadtatásra találtak, amelyek alapján ezekre régóta vártak édesanyák, nagymamák, tanárnők, ápolónők, doktornők, rengetegen szólaltak meg a nyilvánosságban. Ezekből az üzenetekből sok fájdalom, elutasított segítségkérés is kiviláglik, ahogy elvégzetlen állami feladat is.

„Sokan évek óta várják, hogy valaki végre kimondja, joguk van a biztonsághoz, a méltósághoz és ahhoz, hogy életük legnehezebb pillanataiban is emberségesen bánjanak velük” – folytatta.

Köszönetet mondott azoknak a férfiaknak is, akik támogatásukat fejezték ki a bejelentettek után.

Ugyanakkor sajnálta, hogy nem lehetett ott csütörtökön a spontán ünnepléseken, mert most Dublinban van az EU-csúcson, úgy látja, a fideszeseket és a tiszásokat mégis összeköti a nőkkel kapcsolatos elkötelezettség, a segítségnyújtás szándéka azok felé, akik erre rászorulnak.

A csütörtöki reakciók megerősítették abban, hogy a kormány jó úton jár, a nők ügyét nem ejthetik túszul pártpolitikai viták és érdekek, ezért nem fogadja el a Fidesz és a KDNP politikusainak agresszív és félrevezető reakcióit, név szerint is megemlítette Szentkirályi Alexandrát, aki szerint Magyar Péter figyelemelterelésre használta fel a bejelentést. Tőle Magyar Péter azt kérte, ne vele foglalkozzanak, hanem a magyar emberekkel, gondoljanak a bántalmazott anyára, a bajba került fiatal nőre, mindazokra, akik eddig hiába fordultak védelemért az államhoz.

Takács Péterhez is szólt, a volt egészségügyi államtitkár szerinte összevezeti az esemény utáni tablettát az abortusztablettával, akinek nem orvosként nem szívesen magyarázza el a különbséget, de felhívta a figyelmet, az esemény utáni tabletta szinte minden európai országban vény nélkül kapható, hiánya megalázó helyzetet okozott nők sokaságának; az abortusztabletta bevezetéséről azonban, mint hangsúlyozta, szó sincs, a most hozzáférhetőbbé tett tabletta a petesejt és a hímivarsejt találkozását, vagyis a megtermékenyülést akadályozza meg.

Magyar Péter beszámolt arról is, a vénykötelesség eltörlése után különösen is sok pozitív visszajelzést kapott, és személyes élményeiről is beszámolt, „én is voltam 18 éves”, amikor szüksége lett volna az akkori barátnőjével esemény utáni tablettára.

Figyelmeztetett ugyanakkor arra is, hogy ebből nem lehet „cukorka”, ugyanis súlyos rosszullétet okozhat nőknek és felboríthatja a hormonháztartásukat, az áráról nem is beszélve, így nyilván csak végszükség esetében, a nem kívánt terhesség megelőzése esetén fognak vele élni, amiről szerinte egy volt egészségügyi államtitkárnak pontosan kellene tudnia.

Rétvári Bence (jelenlegi KDNP-frakcióvezető) szerinte 2024-ben az emberek szemébe hazudott, amikor azt mondta, a vénykötelességet a szakmai szervezetek véleménye alapján tartották fenn.

Említett politikusok szerinte bocsánatkéréssel tartoznak a magyar nők és a magyar családok felé.

„A mi célunk, hogy minél kevesebb legyen a nem kívánt terhesség és az abortusz” – szögezte le, hozzátéve, az államnak biztosítania kell a nőknek a választás lehetőségét.

A Fidesznek és a KDNP-nek pedig meg kell tudnia magyarázni, miért akadályozta ezt.

Szerinte az isztambuli egyezmény ratifikálása után van még tennivalója a kormánynak, hogy a nők minél hamarabb segítséghez jussanak, és ha gyermeket vállalnak, érezzék az egész ország támogatását, azért dolgoznak, hogy a most felnövő lányoknak már természetes legyen a biztonság és a megbecsülés, amelyért az édesanyáknak és a nagymamáknak még meg kellett küzdeniük.

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Kezdőlap    Belföld    Isztambuli egyezmény, esemény utáni tabletta – Magyar Péter tételesen reagált a kritikákra

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