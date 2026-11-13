Tonnaszámra szedik ki a halakat – képek

A varsák ellenőrzésekor a Peresi-holtágon 800, a Gyomai Sirató-holtágon pedig 900 kilogramm törpeharcsa került elő. A zsákmány nagy részét fehérjefeldolgozóban hasznosítják, a piacképes méretű példányokat pedig értékesítik.

A szövetség arra kéri a horgászokat, hogy a névtáblával ellátott karókkal jelzett varsasorok közelében csónakázás és horgászat közben is fokozottan figyeljenek – olvasható.

A gyérítés nemcsak jogszabályi kötelezettség, hanem a vízterületek megfelelő halállományának kialakítását és ökológiai állapotának javítását is szolgálja. A munkálatokat a tervek szerint 2027 februárjának végéig több más vízterületen is folytatják.