Korszakos változás – Buszsávok lesznek végig a Budakeszi úton

A fejlesztés célja, hogy a Budakesziről és a Zsámbéki-medencéből Budapestre ingázók gyorsabban juthassanak el a fővárosba, és a buszok ne a személyautókkal együtt araszoljanak a reggeli dugókban.

A beruházás

73 ingatlant érint,

elsősorban az új összekötő út megépítése miatt. A tulajdonosok várhatóan 2027 első negyedévében kaphatnak vételi ajánlatot, amelynek alapja független igazságügyi szakértő által készített értékbecslés lesz – olvasható.

A tervek szerint Budakeszin a Fő utcán 2,13 kilométer, a Budaörsi úton 660 méter, a Temető utcában pedig 160 méter buszsáv épülhet. Emellett új buszvégállomást és 200 férőhelyes P+R parkolót alakítanának ki, valamint közel egy kilométer hosszú összekötő út is létesülhet a Pátyi út és a Budaörsi út között.

A fejlesztés részeként további 510 méteren újítanák fel és szélesítenék az utat, emellett a csomópontok, a gyalogátkelők és az útburkolatok is megújulnának.

Vitézy Dávid közölte: a budakeszi beruházás már rendelkezik útépítési engedéllyel, a feltételes kivitelezési közbeszerzés előkészítése pedig folyamatban van. A munkálatok a szükséges teljes forrás rendelkezésre állása után kezdődhetnek meg.

A budapesti Budakeszi útra tervezett további buszsávok engedélyezése és a közműfejlesztések összehangolása külön ütemben folytatódik.