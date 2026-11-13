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Női kerékpáros egy nyári vakáción.
Nyitókép: Getty Images/dima_sidelnikov

Új ikont kap a Waze, amely akár életeket is menthet

Infostart

Új, opcionális funkcióval bővül a Waze, amelynek köszönhetően az autósok előre értesülhetnek arról, ha kerékpárosra számíthatnak az út szélén. A fejlesztés a Garminnal együttműködésben valósul meg, és elsősorban a közlekedés biztonságát szolgálja.

Az újítás révén a Garmin kerékpáros komputerét használó bringások megjelenhetnek a Waze navigációs térképén. A funkciót a kerékpárosok maguk kapcsolhatják be a Garmin Connect alkalmazásban, így a helyzetük megosztása nem automatikus – számolt be a hvg.hu.

Az autósok egy mozgó kerékpáros ikont láthatnak majd a navigációs képernyőn, így időben felkészülhetnek a bringások jelenlétére. Ez különösen kanyargós utakon vagy rossz látási viszonyok között jelenthet segítséget. A Waze hangsúlyozta, hogy a rendszer nem oszt meg személyes adatokat a kerékpárosokról, csupán a jelenlétüket jelzi.

Az új funkció hamarosan világszerte elérhetővé válik a Garmin Connect és a Waze alkalmazásban.

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