Nemzetek Ligája és triatlon – sport a tévében

M4 Sport
11.00: Triatlon, világbajnoki sorozat, Abu-Dzabi, női verseny
13.00: Triatlon, világbajnoki sorozat, Abu-Dzabi, férfi verseny
19.00: Nyári ifjúsági olimpia, Dakar, záróünnepség
Sport 1
14.30: Küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok
21.00: Labdarúgás, Spanyol Kupa, 1. forduló, Salamanca–Celta Vigo
Sport 2
17.00: Cselgáncs, Grand Prix-verseny, Zágráb
19.45: Sznúker, Bajnokok Bajnoka torna, Leicester
Eurosport 2
14.30: Erőemelés, világbajnokság, Isztambul
20.00: Golf, PGA Tour, Austin Championship
Arena 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Szlovénia–Svájc
Match 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Skócia–Észak-Macedónia