Nemzetek Ligája és triatlon – sport a tévében

Sokan vannak, akik évek óta ugyanazzal az autóval járnak, pontosan tudják, melyik szervizben bíznak, mennyit fogyaszt a kocsijuk, és mikor kell gumit cserélni. A kötelező biztosításukhoz viszont ritkán nyúlnak hozzá, pedig lehet, hogy éppen ott fizetnek feleslegesen többet. A KGFB-díjak papíron csökkennek, sok autós mégis drágulást lát a saját szerződésén, miközben a casco, az avultatás, a gazdasági totálkár és az elektromos autók javítási költségei is egyre több kérdést vetnek fel. Szobonya Lászlóval, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjével beszélgettünk arról, miért érdemes újra elővenni a régen megkötött biztosítást, hogyan lehet elkerülni a beragadást, és mire figyeljen az, aki nem akar kellemetlen meglepetést egy kár után.A cikk megjelenését a Groupama Biztosító támogatta.