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Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című reggeli műsorában 2026. október 20-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Nem akárhol – már november végén sor kerülhet Magyar Péter és Zelenszkij találkozójára

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is megbeszélését folytatott a Dublinban tartózkodó Magyar Péter miniszterelnök, aki erről a Kossuth rádió Felkelő című műsorában beszélt pénteken. A kormányfő szerint az ukrán elnökkel akár már november végén találkozhat Kárpátalján.

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Az európai uniós tagállamok állam- és kormányfőinek informális találkozóján az ír fővárosban tartózkodó, ezért telefonon nyilatkozó miniszterelnök közölte, 10-15 perces találkozója volt csütörtökön az ukrán elnökkel, és beszéltek arról, hogy találkoznak.

Nem Budapesten, nem Kijevben, hanem Kárpátalja merült fel; jelenleg a külügyminiszterek egyeztetnek arról, hogy a találkozó még akár november végén megtörténhet – mondta Magyar Péter.

Az interjúban arról is beszélt a miniszterelnök – Lezsák Sándor ügyében történt hibával kapcsolatban –, hogy szerinte nem maradhat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) főigazgatója Cseh Gergő Bendegú.

Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az ÁBTL nem a kormány alá tartozik, de „személyes véleménye” szerint a főigazgató nem maradhat vezető, de nem is akar.

Hozzátette, egy felelős vezető nem megy el addig, amíg a hibát el nem hárítják, „a süllyedő hajót nem hagyja el”, de nyilvánvalóan nem fogja folytatni a munkát.

Magyar Péter szerint sok millió ember várta az aktanyilvánosságot, ami kapott „egy gellert”. A szándék helyes volt, mindenki mindent elkövetett, hogy hibátlanul menjen, sajnos, nem így történt. Harminchatéves mulasztást pótoltak – jelezte.

Nővédelmi intézkedések

Haladéktalanul az Országgyűlés elé kerülhet az Isztambuli Egyezmény ratifikációjáról szóló határozati javaslat – mondta Magyar Péter a telefonos interjújában, hozzátéve: a kormány stratégiai kabinetje szerdán tárgyalta az általa részben bejelentett büntető jogszabálycsomag módosítását. Mint mondta az Egészségügyi Minisztérium hónapok óta konzultál a szívhangrendelet kapcsán, és már több hete dolgozott a módosítási javaslaton.

Magyar Péter kiemelte, hogy a különböző minisztériumok már kidolgozták a várandós nők támogatásáról szóló intézkedéseket, az esemény utáni tabletta vénykötelességének eltörlését, a menstruációs szegénység elleni fellépést, az utolsó lépés pedig az Isztambuli Egyezmény ratifikációja.

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