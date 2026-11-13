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Gyalogos kel át egy zebrán szakadó esőben, kezében egy esernyővel.Forrás: Getty Images/fcafotodigital
Nyitókép: Getty Images/fcafotodigital

Egy nap alatt ránk szakadt az egész novemberi esőadag

Infostart / MTI

Kiadós csapadékhoz jutottak a földek: több mérőállomáson egyetlen nap alatt lehullott a teljes novemberi átlagos csapadékmennyiség, Kékestetőn 59,9 milliméter esett – derül ki a HungaroMet Zrt. pénteki Facebook-bejegyzéséből.

Azt írták, novemberben a legtöbb eső az elmúlt 24 órában hullott: nagy területen 30 millimétert meghaladó, északon helyenként pedig 50 milliméter feletti csapadékösszegeket mértek.

Ennek eredményeként több mérőállomáson mindössze egyetlen nap alatt lehullott a teljes novemberi átlagos csapadékmennyiség, ami 48,6 milliméter.

A bejegyzéshez készített infografika szerint az elmúlt 24 órában Kékestetőn esett a legtöbb eső, 59,9 milliméter, és egyaránt 55,9 millimétert mértek a Gerecsén és Balassagyarmaton.

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