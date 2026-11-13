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Egy régi, rozsdás óceánjáró hajó orra.
Nyitókép: Unsplash

Miért kellett szándékosan elsüllyeszteni egy óceánjárót? Itt a magyarázat – videó

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Az SS United States Florida partjainál szállt hullámsírba, hogy a jövőben a világ legnagyobb mesterséges zátonya legyen.

Szándékosan elsüllyesztették az SS United States nevű óceánjárót Florida partjainál, hogy a továbbiakban a világ legnagyobb mesterséges zátonyaként funkcionáljon – írja a Vezess.

A hajót egy éven keresztül készítették elő az elsüllyesztésre, miután 75 éven keresztül rótta a hullámokat. Az elsüllyesztést élőben is közvetítették az interneten: légi felvételeken mutatták, ahogy a híres óceánjáró rozsdás hajóteste két kéményétől megfosztva lebeg a vízen, majd lassan elsüllyed a Mexikói-öbölben.

Több munkacsoport is dolgozott az elmúlt hónapokban azon, hogy az összes, környezetre ártalmas elemet eltávolítsa a hajóról, így a maradék üzemanyagot, a vezetékeket, az üveget, és minden más olyan tárgyat, ami megsebesítheti a búvárokat. Ezt követően lyukakat vágtak a hajótestbe, hogy a hatalmas tömegű jármű fokozatosan süllyedjen el. Odabent is átjárókat alakítottak ki, hogy a mesterséges roncsot birtokba vehesse az élővilág.

Az elsüllyesztésről készült videó 8 órás, maga a tényleges esemény itt látható, az utolsó negyed órában:

A tervek szerint az öreg hajó több mint 50 méteres mélységben fekszik majd az öböl fenekén, közel Destin üdülővárosához. A legfelső fedélzet körülbelül 15 méteres mélységben lesz.

Az SS United States máig a legnagyobb, az Amerikai Egyesült Államokban épített utasszállító hajó, amely világrekordot jelentő sebességgel szelte át az Atlanti-óceánt. Gazdagokat és híreseket szállított máig páratlan sebességgel az óceánon át, 1969-ben vonták ki a forgalomból, miután a légi közlekedés egyre népszerűbbé vált.

Az óceánjáró közel három évtizeden keresztül volt kikötve Philadelphia kikötőjében, úgy tűnt, fémhulladékként fogják eladni, de a floridai Okaloosa megye hatósága egy 13 millió dolláros (több mint négymilliárd forintos) projekt keretében megvásárolta. Most több mint 500 másik, kisebb hajó társaságában nyugszik a tenger fenekén, amiket szintén mesterséges zátonyok létrehozására süllyeszettek el.

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Kezdőlap    Külföld    Miért kellett szándékosan elsüllyeszteni egy óceánjárót? Itt a magyarázat – videó

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