Szentendrei HÉV – Megvan, mikor kezdődhet a másfél éves vágányzár

Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere csütörtökön terjedelmes Facebook-posztban számolt be a szentendrei HÉV-vel kapcsolatos friss tudnivalókról, így a városi intermodális csomópont kialakításáról és a talán még többeket érintő vágányzárról annak kapcsán, hogy megkezdődött az egyeztetés a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal a rekonstrukcióról.

Az egyeztetésen Vitézy Dávid szakminiszter, a MÁV képviselői és Tóthmajor Balázs, a térség megválasztott tiszás országgyűlési képviselője volt jelen.

A posztból kiderül: „a vonal felújítása és a vágányzár várhatóan 2028 júniusában kezdődik, és másfél évig tart”.

Szentendrén az állomásépület korábbi terveit felülvizsgálják, építészek és a szentendrei Tervtanács bevonásával újratervezik.

A csomópont gyalogos megközelítését is teljesen átformálják, és jelentősen bővül a P+R parkolóhelyek száma is.

„Nyilvánvaló, hogy a vonal felújításának idején a közúti közlekedés fokozott terhelésére kell számítani. A beruházás teljesülésével azonban XXI. századi színvonalú kötöttpályás közlekedést kap Szentendre és a járás. Ugyanakkor jogos igényünk, hogy a kivitelezés csak arányos, és a legszükségesebb mértékben terhelje a Szentendrén és a térségben közlekedőket” – hangsúlyozza a közlés.

Felidézte: 2025 novemberében Lázár János akkori építési és közlekedési miniszterrel tárgyalva a környező települések vezetőivel együtt felhívta a figyelmet arra, hogy a HÉV tervezett fejlesztése során a vágányzárral járó munkálatok legalább másfél-két éves időszakában, előkészítetten biztosítani kell közlekedési alternatívákat az itt élők számára, ezért prioritásként kell kezelnie az államnak a Budakalászt, Pomázt és e települések térségi közlekedési kapcsolatait, majd ehhez kapcsolódóan a Szentendrét és a térséget érintő elkerülő utak kivitelezését.

„A kormányváltás után újabb levélben kezdeményeztük, hogy időben kezdődjön meg az önkormányzatok bevonása a HÉV-felújítás idejére szükségessé váló közlekedési megoldások kidolgozásába. A HÉV-pótló buszok közlekedési rendje, a 11-es forgalmát enyhítő, Dunán átvezető víziközlekedési kapcsolatok, a megnövekedő autóforgalom, a településeink belső úthálózatának terhelése olyan kérdések, amelyek kezelésére a kormánynak kivitelezhető megoldásokat kell előkészítenie, hogy az önkormányzatok és itt élők felkészülhessenek a változásokra” – hangsúlyozta Fülöp Zsolt.

Ehhez elengedhetetlennek tartják, hogy a tervezett munkálatokról, azok ütemezéséről, a közlekedési változásokról időben pontos tájékoztatást és egyeztetési lehetőséget kapjanak az érintett önkormányzatok és az itt élők.

„Ígéretet kaptam, hogy az egyeztetések az érintett települések önkormányzataival rendszeresek lesznek.

A terveket a kivitelezés részleteivel, a közlekedési alternatívákkal együtt 2027 január közepén lakossági fórumon ismertetik a minisztérium képviselői” – zárul a Facebook-poszt.