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Egy elmosódott villamos éppen felhajt a Szabadság hídra a budai oldal felől.
Nyitókép: Unsplash

Újítás Budapest közlekedésében

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Újabb szakaszokon újul meg a budapesti villamospálya-hálózat.

Több helyszínen is pályakarbantartást végez a BKV novemberben, a fogaskerekű vonalán is folytatódik a munka – közölte a vállalat.

A közlemény szerint novemberben forgalomkorlátozással járó munkákat végezneki a Kosztolányi Dezső téren, a Népszínház utcában, a 41-es villamos vonalán és a Szabadság hídon, a hónap végén pedig a fogaskerekű vonalán is folytatódik a pálya javítása.

Kifejtették, hogy a Kosztolányi Dezső térnél október 31-től november végéig megújul a villamospályát keresztező közúti átjáró.

A Népszínház utcában november 9. és 29. között a Nagy Fuvaros utca kereszteződésénél az íves pályaszakaszokat javítják, és vágányt is építenek.

A 41-es villamos vonalán november 23. és 27. között 1500 betonalj elhasználódott fabetétjeit cserélik tartósabb műanyag betétekre.

A Szabadság hídon november 28-án és 29-én dilatációkat cserélnek.

A fogaskerekű Orgonás utca és Esze Tamás utca közötti szakaszán november 30-tól december 18-ig a síneket tartó régi faaljakat vasbetonaljakra cserélik, és megújítják az alattuk lévő ágyazat felső rétegét is – írták.

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