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Valaki gumikesztyűben takarít papírtörlő és tisztítószer segítségével.
Nyitókép: Unsplash

Vigyázat, mit fúj a lakásban! Fertőzött tisztítószert hívtak vissza

Infostart / MTI

Laboratóriumi vizsgálat mutatta ki a veszélyes, légúti fertőzéseket okozó baktérium jelenlétét a szerben. A termék felhasználási módjából adódóan kisebb gyerekeknél még nagyobb a fertőzésveszély.

Visszahívtak egy baktériummal fertőzött szag- és folteltávolító tisztítószert – közölte pénteken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A közlemény szerint az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján a bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarországon is elérhető a termék.

A Geruchs- und Fleckenentferner Enzymreiniger (Enzimes szag- és folteltávolító tisztítószer háziállatok utáni takarításhoz) nevű, 750 milliliteres műanyag szórófejes flakon Bactador márkájú. A termék elérhető az Amazon online piactéren és egyéb kiskereskedőknél – tették hozzá.

A visszahívás okáról azt írták: a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy az érintett gyártási tételek Pseudomonas aeruginosa baktériummal fertőzöttek. A termék javasolt használati módja miatt a felhasználó nagyon könnyen kapcsolatba kerülhet a kórokozóval. A baktérium belélegzése, szembe, nyitott sebekbe vagy légutakba jutása súlyos fertőzéseket okozhat, különösen a legyengült immunrendszerű felnőtteknél, valamint a padlón, szőnyegen vagy bútorokon alkalmazott szer miatt a mászó kisgyermekeknél és csecsemőknél.

A termék így nem tekinthető biztonságosnak, és nem felel meg az általános termékbiztonságról szóló európai uniós rendelet előírásainak – közölte a fogyasztóvédelem.

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