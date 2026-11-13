A központi vezérlőrendszer célja, hogy szükség esetén gyorsan be lehessen avatkozni az egyre nagyobb képességű AI-modellek működésébe. A Control Room többek között az ágensalapú modellképzést, a különböző értékeléseket és a nagyméretű adatfeldolgozási feladatokat is felügyeli. Egy központi szolgáltatáson keresztül ellenőrzi, hogy az adott rendszer továbbra is jogosult-e a működésre, vagyis folytathatja-e a kimenetek generálását – írja az Interesting Engineering nyomán a hvg.hu.

A megoldás három fő elemet kapcsol össze: a kutatási feladatokat, a következtetési motort és magát a Control Roomot. Amikor a kutatók elindítanak egy kísérletet vagy más feldolgozási feladatot, a rendszer egyedi azonosítót rendel hozzá. Ezt minden, a modellek futtatásához szükséges kéréshez csatolják, így a következtetési motor minden alkalommal ellenőrizheti, hogy az adott feladat továbbra is engedélyezett-e.

We built Control Room, a central system to track model workloads across our research infrastructure and stop them quickly when safety or security concerns arise. It connects every research inference workload, including agentic sampling for model training and evaluation, data processing, and more. This works together with our misalignment monitoring systems, and halts model output within 35 seconds of a decision to intervene to stop or pause a job. Control Room is just one part of our holistic approach for safe frontier model training and deployment. https://t.co/tc0lBqFdS5 — OpenAI (@OpenAI) November 9, 2026

Ha a kutatók vagy a működést felügyelő rendszerek veszélyt észlelnek, és leállítást kezdeményeznek, a Control Room visszavonja az engedélyt. Ennek következtében a következő kérések már nem teljesülnek, így a modell nem tud további kimeneteket generálni.

A rendszer meghibásodás esetén is a biztonságot helyezi előtérbe: ha maga a Control Room válik elérhetetlenné, a következtetési motor nem engedélyezi az újabb kéréseket. A folyamat csak a központi szolgáltatás helyreállása után folytatódhat.

Az OpenAI közlése szerint a leállítás jelenleg legfeljebb 35 másodpercet vesz igénybe. Ezt az időt egy, az engedélykérések kezelésére szolgáló gyorsítótár használata okozza. A vállalat már dolgozik a késleltetés teljes megszüntetésén, vagyis azon, hogy a beavatkozás gyakorlatilag azonnal hatásos legyen.