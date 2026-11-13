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A police car at night with its emergency lights on.
Nyitókép: aijohn784/Getty Images

Tömegkarambol történt: 14 halálos áldozat, 30 sérült – videó

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Tizennégyen meghaltak egy 23 járművet érintő karambolban. Egy teherautó felborult, és több, a torlódás miatt megállt járműnek csapódott az Egyesült Arab Emírségekben. A teherautó kigyulladt, a lángok több autóra is átterjedtek.

Tizennégy ember meghalt, és harmincan megsérültek szerda éjjel az Egyesült Arab Emírségekben, a Fudzseirába vezető úton. A balesetben 18 személyautó és öt teherautó volt érintett – írja a Reuters alapján a hvg.hu.

A helyi rendőrség szerint röviddel éjfél előtt egy teherautó sofőrje elvesztette uralmát a jármű felett, és nekiütközött egy másik járműnek. A teherautó ezután felborult, és több, a feltorlódott forgalomban álló járműnek csapódott.

A teherautóban tűz ütött ki, amely több összetört járműre is átterjedt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a harminc sérült közül tizenötöt már kiengedtek a kórházból, a többieket továbbra is ápolják. A Reuters szerint a hatóságok több halálos áldozatot DNS-vizsgálattal próbálnak azonosítani.

Kedden Bulgáriában történt hasonlóan súlyos tömegbaleset. Ott az A1-es autópályán, Jambol közelében, a sűrű ködben ütköztek össze járművek. Legalább tizenkét ember meghalt, 46-ot kórházba szállítottak.

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Kezdőlap    Külföld    Tömegkarambol történt: 14 halálos áldozat, 30 sérült – videó

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