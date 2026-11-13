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Microsoft logó egy irodaházon Vancouver belvárosában.
Nyitókép: Getty Images

Világszerte borult a digitális élet, leállt a Microsoft több szolgáltatása

Infostart / MTI

Világszerte fennakadásokat okozott a Microsoft több szolgáltatásának európai idő szerint csütörtök délután kezdődött leállása. Az amerikai techvállalat közlése szerint fokozott erővel dolgoznak azon, hogy mérsékeljék a károkat, de a legfrissebb tájékoztatás szerint a hiba elhárítása nem a várakozásoknak megfelelően alakul.

Újraindították a szervereket abban a reményben, hogy a szolgáltatások újra működni kezdenek, de a Microsoft arra is figyelmeztetett, hogy a forgalom újraindulásával ismét azonnal leállhatnak.

„Vizsgáljuk a diagnosztikai adatokat, hogy megállapítsuk, mi lehet ennek a hátterében” – közölték.

A Microsoft termékei közül az Outlook, a Copilot és a Teams programokat érintette a leállás. Az internetes forgalmat, illetve a leállásokat nyomon követő Downdetector portál szerint egy órán belül világszerte 74 országból jelentettek leállásokat.

Tony Burke ausztrál bel- és kiberbiztonsági miniszter pénteken azt mondta: a Microsoft szerint nem kibertámadásról van szó, hanem a 2024-es CrowdStrike-incidenshez hasonlóan valamilyen szoftverfrissítésével függhetnek össze a tömeges informatikai leállások. A miniszter elmondta azt is, hogy elsősorban az emailrendszerek leállása okoz zavarokat.

Péntek reggel Ausztráliában a hírszerzés és a rendőrség rendszerei is érintettek voltak. Új-Zélandon a kormányhivatalok és a vállalatok offline működnek, felfüggesztették a vízumkérelmek elbírálását.

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