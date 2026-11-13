Nem mindenkinek hozott jó hírt a péntek a benzinkutakon

Pénteken már csak a gázolaj ára mérséklődött a hazai töltőállomásokon. A 95-ös benzin országos átlagára nem változott, a gázolajé viszont további 1 forinttal csökkent csütörtökhöz képest – írja a holtankoljak.hu.

A hét során mindkét üzemanyagtípus ára folyamatosan mérséklődött. A benzin az elmúlt napok csökkenése után most először maradt változatlan, míg a dízel ára továbbra is lassan lefelé mozdul.

A két termék közötti különbség jelenleg 104 forint literenként.

November 13-én, pénteken országos szinten a következő átlagárakkal találkozhatnak a tankolni betérők:

95-ös benzin: 598 forint/liter,

gázolaj: 702 forint/liter.