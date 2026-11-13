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Marco Rubio amerikai külügyminiszter az indiai hivatali partnerével, Szubrahmanjam Dzsaishankarral közösen tartott sajtóértekezleten Újdelhiben 2026. május 24-én. Rubio négynapos hivatalos látogatáson tartózkodik Indiában.
Nyitókép: MTI/EPA/Radzsat Gupta

Friss felmérés: ők a republikánusok és a demokraták legnépszerűbb elnökjelölt-aspiránsai

Infostart / MTI

Politikai oldalanként két-két név is felbukkant a legújabb kutatásban, ami arra volt kíváncsi, kiket tartanának a legjobb jelöltnek a szavazók.

A republikánus szavazók Marco Rubio külügyminisztert és JD Vance alelnököt, a demokraták pedig Jon Ossoff georgiai szenátort és Pete Buttigieg volt közlekedési minisztert tartják a legjobb jelölteknek a 2028-as amerikai elnökválasztás lehetséges indulói közül a Reuters és az Ipsos csütörtökön közzétett felmérése szerint.

A republikánus szavazók 45 százaléka Rubiót, 43 százaléka Vance-t tartja kiváló elnökjelöltnek, míg a demokratáknál Ossoff és Buttigieg egyaránt 29 százalékot ért el. A felmérés az egyes politikusok megítélését vizsgálta, nem azt, hogy kire szavaznának az előválasztáson.

A négy politikus egyike sem jelentette még be hivatalosan az indulását, és a pártokon belüli elnökjelölt-állító versengés is több mint egy év múlva kezdődik.

A november 3-i félidős választások után mindkét pártban vita folyik a további politikai irányról. A vereséget szenvedő republikánusok megosztottak abban, hogy Trump politikájának folytatását vagy irányváltást szeretnének-e, a győztes demokraták pedig azt mérlegelik, milyen politikával szerezhetnék vissza a Fehér Házat.

Trump már megkérdezte szövetségeseit, hogy Vance-t vagy Rubiót részesítenék-e előnyben, a CBS televíziónak vasárnap azonban azt mondta, nem feltétlenül áll majd valamelyik jelölt mellé az előválasztáson.

Az iráni háború és az üzemanyagárak emiatti emelkedése a republikánusok körében is elégedetlenséget keltett, Vance is nyilvánosan a háborúval magyarázta pártja választási vereségét. Rubio külügyminiszter pedig az eddigi, eredménytelen iráni béketárgyalások jelentős részén nem is vett részt.

A többi lehetséges republikánus jelölt közül Ron DeSantis floridai kormányzó kapta a legjobb értékelést, mintegy 32 százalékkal. Donald Trump fia, Donald Trump Jr. és Ted Cruz texasi szenátor is rendelkezik támogatókkal, de mindkettőjüknek sok az ellenzője.

A demokratáknál Ossoff a múlt héten 18 százalékpontos fölénnyel nyerte meg a szenátusi választást Georgiában, ahol Trump 2024-ben még két százalékponttal győzött. A szenátor az elmúlt hónapokban szokatlanul élesen bírálta Trumpot, akit korruptnak és az elnöki hivatalra alkalmatlannak nevezett.

A vele azonos népszerűségű Buttigieg már a 2020-as elnökválasztáson is indult, és országosan jóval ismertebb Ossoffnál. A demokraták mintegy ötöde még nem hallott róla, míg a georgiai szenátort körülbelül egyharmaduk nem ismeri. A Reuters szerint ez a kampányköltségeknél is sokat számít, hiszen az ismertebb politikusoknak kevesebbet kell költeniük arra, hogy megismerjék őket a választók.

A demokraták közül a mérsékeltebb politikusok kapták a jobb értékeléseket: Buttigieg és Ossoff mellett Kamala Harris volt alelnök és Gavin Newsom kaliforniai kormányzó is megelőzte a progresszív Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselőt.

Harrist és Newsomot a demokraták 23-23 százaléka, Ocasio-Cortezt 15 százalékuk tartja kiváló elnökjelöltnek. Ocasio-Cortez a félidős választások után az elnök elleni alkotmányos felelősségre vonás lehetőségét is napirenden tartaná, Buttigieg viszont a New Yorkernek azt mondta, hogy ez nem különösebben érdekli.

Elaine Kamarck demokrata politikai stratéga szerint a mostani eredményekből még nem lehet megjósolni, ki nyeri majd a jelöltséget. „Mindkét pártban sokan még csak most döntik el, hogy indulnak-e. Azt talán meg lehet jósolni, kik szállnak versenybe, de azt biztosan nem tudjuk, ki fog vezetni” – mondta.

A november 9-én lezárult felmérésben 1705 amerikai felnőttet kérdeztek meg. A republikánus és a demokrata szavazókra vonatkozó eredmények hibahatára 5-5 százalékpont.

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Kezdőlap    Külföld    Friss felmérés: ők a republikánusok és a demokraták legnépszerűbb elnökjelölt-aspiránsai

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