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Nyitókép: Unsplash

Szorult helyzetbe került Eger hatalmas karácsonyfája, villanyoszlop is dőlt

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Az óriási fát szállító teherautó először elakadt, majd amikor le akart hajtani egy felüljáróról, kidöntött egy oszlopot. A polgármester azt ígéri, a szállítás során megrongálódott közlekedési táblák és villanyoszlopok helyreállításáról mielőbb gondoskodnak.

Nem ment zökkenőmentesen Eger város karácsonyfájának a szállítása csütörtökön. A kamion elakadt, majd egy villanyoszlopot is kidöntött – számolt be róla a heol.hu.

Eger karácsonyfája idén a várossal szomszédos Maklárról származik, egy család ajánlotta fel a 40-50 éves fenyőt, amit gyökérproblémák miatt amúgy is ki kellett vágni. A csaknem 15 méter hosszú és négy tonna súlyú ezüstfenyőt kamionra tették, azonban a szállítás több ponton is problémába ütközött.

A Heves megyei hírportál szerint már Makláron elkezdődtek a problémák: alig tudtak vele kiállni az utcából, ahonnan a fát kivágták. Egerben aztán a Kisasszony utcánál is fennakadt a szállítmány, majd kidöntött egy oszlopot. Több videó is megjelent az esetről, az egyiken látható, hogy az oszlop kis híján egy autóra csapódott.

A fenyőfa estére végül csak megérkezett a Dobó térre, ahol a szakemberek fel is állították. Vágner Ákos polgármester Facebook-bejegyzésében azt írta, a szállítás során megrongálódott közlekedési táblák és villanyoszlopok helyreállításáról mielőbb gondoskodnak. Az okozott kellemetlenségekért elnézést kért, az érintettektől és a közlekedőktől pedig türelmet és megértést kért a munkálatok idejére.

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Kezdőlap    Belföld    Szorult helyzetbe került Eger hatalmas karácsonyfája, villanyoszlop is dőlt

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